Erzurum Gezilecek Yerler 2023 - Erzurum’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Erzurum Gezilecek Yerler

Erzurum; kış turizmi, kültür turizmi, yaz turizmi ve doğa turizminin senenin her diliminde canlı olması sayesinde her sene çok sayıda turisti topraklarına çekmeyi başarmaktadır. Kış turizmi için Palandöken Kayak Merkezi, kültür turizmi için Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, İspir Kalesi, yaz turizmi için Tortum Gölü ve tüm kaplıcaları, doğa turizmi için ise Nene Hatun Milli Parkı, Narman Beş Göller gibi yerleri tercih edilen Erzurum'da Erzurum Kalesi'nin görülmesi oldukça keyifli olacaktır. Mimari açıdan çok etkileyici olan Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii ve Taşhan Rüstem Paşa Bedesteni ise görülmesi ve gezilmesi çok elzem sayılmaktadır.