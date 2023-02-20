Erzurum Gezilecek Yerler 2023 - Erzurum’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Erzurum; sürekli soğuk iklimine rağmen, çok köklü ve eski bir tarihi, kültürel geçmişe sahip olan Doğu Anadolu kenti olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok kültürel ve doğal güzelliği içinde barındıran Erzurum'da birçok medeniyet hüküm sürmüştür. Erzurum'da gezilecek yerler özellikle doğasever ve tarih sever kişiler tarafından incelenmektedir. Erzurum'daki tarihi yapıların birçoğu Selçuklu ve Osmanlı kültürüne aittir. İşte, Erzurum'da gezilecek yerler – Erzurum gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar üzerine hazırladığımız haberimiz...