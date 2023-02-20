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Haberler Yaşam Erzurum Gezilecek Yerler 2023 - Erzurum’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler
Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:43

Erzurum Gezilecek Yerler 2023 - Erzurum’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Erzurum; sürekli soğuk iklimine rağmen, çok köklü ve eski bir tarihi, kültürel geçmişe sahip olan Doğu Anadolu kenti olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok kültürel ve doğal güzelliği içinde barındıran Erzurum'da birçok medeniyet hüküm sürmüştür. Erzurum'da gezilecek yerler özellikle doğasever ve tarih sever kişiler tarafından incelenmektedir. Erzurum'daki tarihi yapıların birçoğu Selçuklu ve Osmanlı kültürüne aittir. İşte, Erzurum'da gezilecek yerler – Erzurum gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar üzerine hazırladığımız haberimiz...

Erzurum Gezilecek Yerler 2023 - Erzurum’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Dünya'nın bilinen en büyük 3. Şelalesi Tortum Şelalesi'nin bulunduğu Erzurum, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çifte Minareli Medrese gibi birçok tarihi turistik yerin bulunduğu Erzurum çok kültürlü bir yapıya da sahiptir. Dilerseniz, Erzurum gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar ile ilgili haberimizi birlikte inceleyelim...

Erzurum Gezilecek Yerler 2023 - Erzurum’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Erzurum'da Gezilecek Yerler

Erzurum'da gezilecek yerlerin başında gelen Palandöken Kayak Merkezi kış turizmi açısından büyük önem taşımaktadır. Erzurum, senenin her mevsiminde turizme uygun olarak turistlerin ve gezginlerin ilgisini çekmeye devam etmektedir. Erzurum'da gezilecek yerler ise şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Tortum Şelalesi
  • Çifte Minareli Medrese
  • Tortum Gölü
  • Palandöken Kayak Merkezi
  • Erzurum Kaplıcaları
  • Erzurum Saat Kulesi
  • Erzurum Arkeoloji Müzesi
  • Nene Hatun Milli Parkı
  • Lala Paşa Camii
  • Haho Kilisesi - Taş Camii
  • Yakutiye Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi
  • Aziziye Tabyası
  • Oltu Kalesi
  • Narman Peribacaları
  • Mısri Zinnun Kümbeti
  • Yakutiye Medresesi
  • Erzurum Kongre ve Milli Mücadele Müzesi
  • Atatürk Evi Müzesi
  • Üç Kümbetler
  • Ulu Camii
  • Abdurrahman Gazi Türbesi
  • Erzurum Kalesi
  • Rüstem Paşa Kervansarayı
  • Çobandede Köprüsü
  • Hasankale
  • Mecidiye Tabyası
  • Paşa Bey Konağı
  • Solakzade Camii
  • Erzurum Evleri
  • Caferiye Camii
  • Erzurum Resim Heykel Müzesi
  • Öşvank Kalesi
  • Taş Mağazalar Çarşısı
  • Cimcime Hatun Kümbeti
  • Pasinler Kaplıcaları
  • İspir kalesi
  • Oltu Rus Kilisesi
  • Ahmediye ve Kurşunlu Medreseleri
  • Narman Beş Göller
  • Ebu İshak Kazeruni Türbesi

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Erzurum Gezilecek Yerler 2023 - Erzurum’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Erzurum Gezilecek Yerler

Erzurum; kış turizmi, kültür turizmi, yaz turizmi ve doğa turizminin senenin her diliminde canlı olması sayesinde her sene çok sayıda turisti topraklarına çekmeyi başarmaktadır. Kış turizmi için Palandöken Kayak Merkezi, kültür turizmi için Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, İspir Kalesi, yaz turizmi için Tortum Gölü ve tüm kaplıcaları, doğa turizmi için ise Nene Hatun Milli Parkı, Narman Beş Göller gibi yerleri tercih edilen Erzurum'da Erzurum Kalesi'nin görülmesi oldukça keyifli olacaktır. Mimari açıdan çok etkileyici olan Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii ve Taşhan Rüstem Paşa Bedesteni ise görülmesi ve gezilmesi çok elzem sayılmaktadır.

Erzurum Gezilecek Yerler 2023 - Erzurum’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

Binlerce yıl boyunda birden fazla medeniyete kucak açmış olan kadim coğrafya Erzurum'da, toprakları üzerinde hüküm sürmüş olan tüm uygarlıkların izler bıraktığı görülmektedir. Gerek dini gerek ise dini olmayan mimari yapıları Erzurum şehrinde görmek mümkündür. Turistlerin en çok ilgisini çeken görsel yapılar arasında yer alan eski kültürlere ait camii yapıları, günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Görülmesi gereken tarihi turistik mekanlar şu şekildedir;

  • Erzurum Kalesi
  • Erzurum Saat Kulesi
  • Üç Kümbetler
  • Çifte Minareli Medrese
  • Abdurrahman Gazi Hz. Türbesi
  • Rüstem Paşa Kervansarayı - Taşhan
  • Erzurum Tabyaları
  • Nene Hatun Tarihi Milli Parkı
  • Lala Mustafa Paşa Camii
  • Erzurum Ulu Camii
  • Öşvank Kilisesi
  • Çoban Dede Köprüsü
  • Erzurum Evleri
  • Kocakaya Gözetleme Kulesi
  • Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisi
  • Atatürk Evi Müzesi
  • Yakutiye Medresesi
  • Pasinler Kalesi
  • Paşabey Konağı
  • Erzurum Kongre ve Milli Mücadele Müzesi
  • Erzurum Arkeoloji Müzesi
  • Haho Camii
  • Taş Camii
  • İbrahim Paşa Camii
  • İstanbul Kapı
  • Rüstem Paşa Bedesteni
  • Aziziye Tabyası

Erzurum Gezilecek Yerler 2023 - Erzurum’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Erzurum Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde konumlanmış olan Erzurum, kültürel ve tarihsel miraslarla doluysa da, bir o kadar da doğal güzellikler barındırmaktadır. Bu doğal mekanlar ise Erzurum çevresinde şekillenmektedir. İşte, Erzurum çevresi gezilecek doğal mekanlar hakkında verilebilecek örnekler;

  • Tortum Şelalesi
  • Çoruh Nehri
  • Palandöken Kayak Merkezi
  • Karasu Nehri
  • Narman Peribacaları
  • Hınıs Kanyonu
  • Tortum Yedi Göller
  • Elmalı Mağarası
  • Narman Beş Göller
  • Zökün Gölü
  • Yüzen Adalar
  • Erzurum Gökkuşağı Tepeleri
  • Çoruh Vadisi
  • Pasinler Kaplıcaları
  • Balıklı Köyü
  • Uzundere
  • İspir Yedi Göller
  • Erzurum Palandöken Kent Ormanı Milli Parkı
  • Dumlu Piknik Alanı
  • Tekederesi Göleti
  • Uzundere Panaroma Cam Teras
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