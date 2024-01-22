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Haberler Yaşam Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti! Sokak sokak gezip önüne geleni bıçakladı
Giriş Tarihi: 22.01.2024 17:53 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 18:01

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti! Sokak sokak gezip önüne geleni bıçakladı

Esenyurt'ta akılalmaz bir olay meydana geldi. Bıçaklı saldırgan sokak sokak gezerek önüne kim geldiyse bıçakladı. İlk belirlemelere göre, 9 kişiyi bıçakla yaralayan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Kimliği belirsiz saldırganın hiç tanımadığı kişileri bıçakla yaraladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan dehşeti! Sokak sokak gezip önüne geleni bıçakladı

Dehşete düşüren olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kayda geçti. Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, biri kadın olmak üzere toplam 9 kişiyi yaraladı.

Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan dehşeti! Sokak sokak gezip önüne geleni bıçakladı

Yaralıların 8'i ihbar üzerine olay yerlerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi, 1 yaralının tedavisi de ayakta tamamlandı.

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Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan dehşeti! Sokak sokak gezip önüne geleni bıçakladı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si taburcu edilirken 6'sının tedavisi ise sürüyor.

Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan dehşeti! Sokak sokak gezip önüne geleni bıçakladı

Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti kamerada

Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan dehşeti! Sokak sokak gezip önüne geleni bıçakladı

Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı.

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