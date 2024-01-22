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Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti! Sokak sokak gezip önüne geleni bıçakladı
Giriş Tarihi: 22.01.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
18:01
Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti! Sokak sokak gezip önüne geleni bıçakladı
Esenyurt'ta akılalmaz bir olay meydana geldi. Bıçaklı saldırgan sokak sokak gezerek önüne kim geldiyse bıçakladı. İlk belirlemelere göre, 9 kişiyi bıçakla yaralayan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Kimliği belirsiz saldırganın hiç tanımadığı kişileri bıçakla yaraladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.