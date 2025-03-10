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Esenyurt’ta kan donduran olay: Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etti!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
19:43
Esenyurt’ta kan donduran olay: Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etti!
Kan donduran olay Esenyurt'ta meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce boşanan fakat birlikte yaşamaya devam eden Tuncer Batmaz ve Gülnur Akalın arasındaki çıkan tartışmada Batmaz, Akalın'ı sırtından bıçaklayarak katletti. Şahıs ardından aynı bıçakla intihar ederken, çiftin iki çocukları olduğu öğrenildi.