Esenyurt’ta kan donduran olay: Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etti!

Korkunç olay İstanbul Esenyurt'ta bulunan 3 katlı bir binanın 1'inci katında meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce boşanan fakat birlikte yaşamaya devam eden Gülnur Akalın ile Tuncer Batmaz arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.