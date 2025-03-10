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Haberler Yaşam Esenyurt’ta kan donduran olay: Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etti!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 19:43 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 19:43

Esenyurt’ta kan donduran olay: Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etti!

Kan donduran olay Esenyurt'ta meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce boşanan fakat birlikte yaşamaya devam eden Tuncer Batmaz ve Gülnur Akalın arasındaki çıkan tartışmada Batmaz, Akalın'ı sırtından bıçaklayarak katletti. Şahıs ardından aynı bıçakla intihar ederken, çiftin iki çocukları olduğu öğrenildi.

DHA
Esenyurt’ta kan donduran olay: Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etti!

Korkunç olay İstanbul Esenyurt'ta bulunan 3 katlı bir binanın 1'inci katında meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce boşanan fakat birlikte yaşamaya devam eden Gülnur Akalın ile Tuncer Batmaz arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Esenyurt’ta kan donduran olay: Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etti!

Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncer Batmaz, mutfaktan aldığı bıçakla Gülnur Akalın'ı sırtından bıçakladı.

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Esenyurt’ta kan donduran olay: Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etti!

Batmaz, daha sonra aynı bıçakla intihar etti. Evden gelen bağrışma seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri girdi.

Esenyurt’ta kan donduran olay: Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etti!

Eve giren polis ekipleri, Akalın ve Batmaz'ı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ikilinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Esenyurt’ta kan donduran olay: Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etti!

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen Akalın ve Batmaz'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.