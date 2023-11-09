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Esenyurt’taki bu yola sakın girmeyin! Sürücülerin korkulu rüyası oldu!
Giriş Tarihi: 09.11.2023 10:21
Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
10:22
Esenyurt’taki bu yola sakın girmeyin! Sürücülerin korkulu rüyası oldu!
İstanbul Esenyurt'taki lastikçilerin bulunduğu yola kapan yerleştirildi. 4 günde yaklaşık 200 lastik değiştirdiklerini belirten dükkan sahibi, "Yol tek yöne döndü ama vatandaşımız eski sistemden ezbere devam ettiği için maalesef bu şekilde kapana girerek mağduriyetler yaşanıyor" şeklinde konuştu.