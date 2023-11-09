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Haberler Yaşam Esenyurt’taki bu yola sakın girmeyin! Sürücülerin korkulu rüyası oldu!
Giriş Tarihi: 09.11.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 10:22

Esenyurt’taki bu yola sakın girmeyin! Sürücülerin korkulu rüyası oldu!

İstanbul Esenyurt'taki lastikçilerin bulunduğu yola kapan yerleştirildi. 4 günde yaklaşık 200 lastik değiştirdiklerini belirten dükkan sahibi, "Yol tek yöne döndü ama vatandaşımız eski sistemden ezbere devam ettiği için maalesef bu şekilde kapana girerek mağduriyetler yaşanıyor" şeklinde konuştu.

Esenyurt’taki bu yola sakın girmeyin! Sürücülerin korkulu rüyası oldu!

Esenyurt'taki kapan sosyal medyada gündem oldu. Pınar Mahallesi 1569. Sokak'ta, yolun tek yöne verilmesiyle birlikte ters yöne gidişlerin engellenmesi amacıyla kapan yapıldı.

Esenyurt’taki bu yola sakın girmeyin! Sürücülerin korkulu rüyası oldu!

Ters yöne giden bazı sürücülerin kapanı fark etmeyerek üzerinden geçmesiyle araçların lastikleri patladı. Bazı sürücüler ise sürekli kullandıkları yoldan geçmeye çalışırken kapanı son anda fark etti.

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Esenyurt’taki bu yola sakın girmeyin! Sürücülerin korkulu rüyası oldu!

Kapanın bulunduğu sokaktaki esnaf da sürücüleri geçmemeleri konusunda uyarmaya çalışıyor. Ters yönden gelen bir sürücünün kapanı fark etmeyerek otomobiliyle üzerinden geçtikten sonra lastiklerinin patladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’taki bu yola sakın girmeyin! Sürücülerin korkulu rüyası oldu!

"UYARIYORUZ AMA…"
Kapanın konulduğu yerde lastikçi dükkânı bulunan Murat Tütün "2,5 yıldır burada lastikçiyim, 5 gün önce buraya kapan koyuldu. Yol tek yöne döndü ama vatandaşımız eski sistemden ezbere devam ettiği için maalesef bu şekilde kapana girerek mağduriyetler yaşanıyor.

Esenyurt’taki bu yola sakın girmeyin! Sürücülerin korkulu rüyası oldu!

Mümkün mertebe durdurabildiğimizi durduruyoruz, durduramadığımıza da lastik konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlk 3 - 4 gün yaklaşık 200 civarında bir lastik değişimi oldu, son iki gündür biraz daha azaldı.

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