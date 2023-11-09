Esenyurt’taki bu yola sakın girmeyin! Sürücülerin korkulu rüyası oldu!

"UYARIYORUZ AMA…"

Kapanın konulduğu yerde lastikçi dükkânı bulunan Murat Tütün "2,5 yıldır burada lastikçiyim, 5 gün önce buraya kapan koyuldu. Yol tek yöne döndü ama vatandaşımız eski sistemden ezbere devam ettiği için maalesef bu şekilde kapana girerek mağduriyetler yaşanıyor.