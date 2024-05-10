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Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinde pişkin savunma: Yunus Emre’yi kardeşim gibi severdim!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
18:18
Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinde pişkin savunma: Yunus Emre’yi kardeşim gibi severdim!
Türkiye'nin kanını donduran olay İstanbul Esenyurt'ta meydana gelmişti. İki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi saldırısıyla ilgili 10 sanığın yargılandığı dava 12 Temmuz'a ertelendi. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Tarık Özer, "Yunus Emre'nin silahını çıkartıp kardeşimi vurmasıyla olay başladı. Ben oğlumu ve kardeşimi koruma içgüdüsüyle hareket ettim. Ne olduysa bir anda oldu. Olay nedeniyle pişmanım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Emre'yi engellemek için 4 kurşunu ayaklarına doğru sıktım. Yunus Emre'yi kardeşim gibi severdim" dedi. İşte detaylar...