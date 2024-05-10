Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinde pişkin savunma: Yunus Emre’yi kardeşim gibi severdim!

Sosyal medya paylaşımımla ilgili herhangi bir konuşmamız olmadı. Bana isteselerdi parayı almak için ulaşıp alırlardı. İsteseler beni arayabilirlerdi. Benim telefon 24 saat açıktır. Benden alacakları varsa şimdi de ödemeye hazırım. Planlanmış bir olaydır. Nasıl yaptıkları bellidir" dedi.