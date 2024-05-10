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Haberler Yaşam Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinde pişkin savunma: Yunus Emre’yi kardeşim gibi severdim!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 18:18 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 18:18

Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinde pişkin savunma: Yunus Emre’yi kardeşim gibi severdim!

Türkiye'nin kanını donduran olay İstanbul Esenyurt'ta meydana gelmişti. İki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi saldırısıyla ilgili 10 sanığın yargılandığı dava 12 Temmuz'a ertelendi. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Tarık Özer, "Yunus Emre'nin silahını çıkartıp kardeşimi vurmasıyla olay başladı. Ben oğlumu ve kardeşimi koruma içgüdüsüyle hareket ettim. Ne olduysa bir anda oldu. Olay nedeniyle pişmanım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Emre'yi engellemek için 4 kurşunu ayaklarına doğru sıktım. Yunus Emre'yi kardeşim gibi severdim" dedi. İşte detaylar...

DHA
Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinde pişkin savunma: Yunus Emre’yi kardeşim gibi severdim!

İstanbul Esenyurt'ta 28 Temmuz 2023'te 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii saldırısıyla ilgili Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Görüntülü ve Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinde pişkin savunma: Yunus Emre’yi kardeşim gibi severdim!

Bazı tutuksuz sanıklar ile şikayetçi baba Cantürk Erzen, anne Solmaz Erzen ve hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın babası Mustafa Bayındır ile taraf avukatları katıldı.

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Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinde pişkin savunma: Yunus Emre’yi kardeşim gibi severdim!

"PLANLANMIŞ BİR OLAYDIR NASIL YAPTIKLARI BELLİDİR"
Baba Cantürk Erzen ifadesinde, "Olaydan önce, 10-15 dakika önce, oğlum Yunus Emre ile telefonla konuşmuştum ama bu olayla ilgili konuşmadım. Kredi kartına para yatırması için aramıştım.

Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinde pişkin savunma: Yunus Emre’yi kardeşim gibi severdim!

Sosyal medya paylaşımımla ilgili herhangi bir konuşmamız olmadı. Bana isteselerdi parayı almak için ulaşıp alırlardı. İsteseler beni arayabilirlerdi. Benim telefon 24 saat açıktır. Benden alacakları varsa şimdi de ödemeye hazırım. Planlanmış bir olaydır. Nasıl yaptıkları bellidir" dedi.

Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinde pişkin savunma: Yunus Emre’yi kardeşim gibi severdim!

Anne Solmaz Erzen ise oğlunun acımasızca katledildiğini belirterek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Anne Erzen'in talebi üzerine duruşma salonunda olay anına ait güvenlik kamera görüntüsü izletildi. O anlarda anne Solmaz Erzen gözyaşlarına hakim olamadı.

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