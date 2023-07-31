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Esenyurt'taki tekel bayii katliamında 'haramzade' dehşeti! İşte kanlı saldırı öncesi yaşananlar
Giriş Tarihi: 31.07.2023 06:23
Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
06:24
Esenyurt'taki tekel bayii katliamında 'haramzade' dehşeti! İşte kanlı saldırı öncesi yaşananlar
Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin katledildiği silahlı saldırının sebebinin, Tekel bayisi sahibinin sosyal medyada yaptığı 'haramzadeler' paylaşımı olduğu ortaya çıktı. Olaya karışan 4 kişiden biri gözaltına alındı, diğerleri aranıyor.