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Haberler Yaşam Esenyurt'taki tekel bayii katliamında 'haramzade' dehşeti! İşte kanlı saldırı öncesi yaşananlar
Giriş Tarihi: 31.07.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 06:24

Esenyurt'taki tekel bayii katliamında 'haramzade' dehşeti! İşte kanlı saldırı öncesi yaşananlar

Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin katledildiği silahlı saldırının sebebinin, Tekel bayisi sahibinin sosyal medyada yaptığı 'haramzadeler' paylaşımı olduğu ortaya çıktı. Olaya karışan 4 kişiden biri gözaltına alındı, diğerleri aranıyor.

MUSTAFA BAKIRHAN
Esenyurt’taki tekel bayii katliamında ’haramzade’ dehşeti! İşte kanlı saldırı öncesi yaşananlar

İstanbul Esenyurt'ta bir Tekel bayisinde cuma akşamı yaşanan silahlı saldırı dehşetinin perde arkası ortaya çıktı.

Esenyurt’taki tekel bayii katliamında ’haramzade’ dehşeti! İşte kanlı saldırı öncesi yaşananlar

Abi, kardeş ve çocuklarından oluşan 4 saldırganın tekel bayisi sahibinin kendilerine yönelik sosyal medyada 'Haramzadeler' ifadesini kullarak paylaşım yapması üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Esenyurt’taki tekel bayii katliamında ’haramzade’ dehşeti! İşte kanlı saldırı öncesi yaşananlar

İddiaya göre olay şöyle gelişti: Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde tekel bayisi bulunan Cantürk Erzen, iddiaya göre sosyal medyada daha önceden aralarında husumet bulunan Özer ailesini kast ederek 'Haramzadeler' ifadelerini kullandı.

Esenyurt’taki tekel bayii katliamında ’haramzade’ dehşeti! İşte kanlı saldırı öncesi yaşananlar

Demir-çelik ve inşaat işleri yapan Murat Özer, oğlu Samet, Murat'ın kardeşi Tarık ve oğlu Azat Özer birlikte tekel bayisine geldi. Bu sırada Erzen'in oğulları Yunus Emre (24) ve Yusuf Erzen (21) ile arkadaşı Batuhan Bayındır (20) dükkanda oturuyordu.

Esenyurt’taki tekel bayii katliamında ’haramzade’ dehşeti! İşte kanlı saldırı öncesi yaşananlar

BABASINI ÇAĞIRMASINI İSTEDİ
Dükkâna giren saldırganlar, Erzen'in kasada duran oğlu Yunus Emre'ye babasının bir paylaşım yaptığını belirterek, babasını çağırmasını istedi.

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