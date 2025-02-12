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Eşi Nuran Fırat’ı katleden caninin cezası belli oldu: Mahkemedeki ifadeleri ise bu kadarına da pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
17:55
Eşi Nuran Fırat’ı katleden caninin cezası belli oldu: Mahkemedeki ifadeleri ise bu kadarına da pes dedirtti!
İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşi Nuran Fırat'ı tartışma sonrası katleden Ahmet Fırat hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Son olarak görülen duruşmada cani kocanın cezası netleşirken mahkemede verdiği ifadeler bu kadar da olmaz dedirtti.