Eşi Nuran Fırat’ı katleden caninin cezası belli oldu: Mahkemedeki ifadeleri ise bu kadarına da pes dedirtti!

"BEN BURAYA GELİNCE PSİKOLOJİM BOZULUYOR"

Son sözleri sorulan sanık Ahmet Fırat ise kendisine, "sen kasten planlayarak canice eşini öldürdün" denildiğini ancak bir plan yapmadığını savundu. İşinde gücünde bir insan olduğunu belirten Fırat, "Plan yapacak bir insan çocuğunun gözü önünde bunu yapar mı? İftira atıyorlar. Bana müebbet aldırmak istiyorlar. Suratına tükürülen, bıçak savrulan benim. Ben buraya gelince psikolojim bozuluyor. 3 yıldır çocuklarımı göremiyorum, öpemiyorum. Çocuklarım için yaşıyorum. Ben planlamış, cani insansam neden gidip kendim teslim oluyorum. Son sözüm ben Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme başkanı, sanığı "eşi kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdıklarını belirtti.

