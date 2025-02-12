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Haberler Yaşam Eşi Nuran Fırat’ı katleden caninin cezası belli oldu: Mahkemedeki ifadeleri ise bu kadarına da pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:55

Eşi Nuran Fırat’ı katleden caninin cezası belli oldu: Mahkemedeki ifadeleri ise bu kadarına da pes dedirtti!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşi Nuran Fırat'ı tartışma sonrası katleden Ahmet Fırat hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Son olarak görülen duruşmada cani kocanın cezası netleşirken mahkemede verdiği ifadeler bu kadar da olmaz dedirtti.

AA
Eşi Nuran Fırat’ı katleden caninin cezası belli oldu: Mahkemedeki ifadeleri ise bu kadarına da pes dedirtti!

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Fırat, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı. Maktulün annesi Sevim Ö, kızını mahallede herkesin tanıdığını belirterek, "Son zamanlarda bitkin düştü, anlaşamıyorlardı ama bunun gerçeği eşinin onu aldatmasıydı.

Eşi Nuran Fırat’ı katleden caninin cezası belli oldu: Mahkemedeki ifadeleri ise bu kadarına da pes dedirtti!

Kızım boşanmak istiyordu ve bize gelmişti. Sanık kardeşleriyle tehdit edip eve götürmüş, sonra öldürmüş." dedi. Maktulün kardeşi Ayhan Ö. de ablasından geri kalan 2 yeğeninin psikolojilerinin alt üst olduğunu ve sürekli olay anını resmettiklerini söyledi.

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Eşi Nuran Fırat’ı katleden caninin cezası belli oldu: Mahkemedeki ifadeleri ise bu kadarına da pes dedirtti!

Cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek, maktulün vücudunda 25 kesici-delici alet yarası bulunduğunu, bunlardan 3'ünün öldürücü nitelikte olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Eşi Nuran Fırat’ı katleden caninin cezası belli oldu: Mahkemedeki ifadeleri ise bu kadarına da pes dedirtti!

Savcı, sanığın "eşi canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Eşi Nuran Fırat’ı katleden caninin cezası belli oldu: Mahkemedeki ifadeleri ise bu kadarına da pes dedirtti!

"BEN BURAYA GELİNCE PSİKOLOJİM BOZULUYOR"

Son sözleri sorulan sanık Ahmet Fırat ise kendisine, "sen kasten planlayarak canice eşini öldürdün" denildiğini ancak bir plan yapmadığını savundu. İşinde gücünde bir insan olduğunu belirten Fırat, "Plan yapacak bir insan çocuğunun gözü önünde bunu yapar mı? İftira atıyorlar. Bana müebbet aldırmak istiyorlar. Suratına tükürülen, bıçak savrulan benim. Ben buraya gelince psikolojim bozuluyor. 3 yıldır çocuklarımı göremiyorum, öpemiyorum. Çocuklarım için yaşıyorum. Ben planlamış, cani insansam neden gidip kendim teslim oluyorum. Son sözüm ben Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.
Mahkeme başkanı, sanığı "eşi kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdıklarını belirtti.

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