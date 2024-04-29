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Esila Tüfekçi’den acı haber: 5.5 yıl kalp nakli bekledi nakil olduğu gün öldü!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
12:53
Esila Tüfekçi’den acı haber: 5.5 yıl kalp nakli bekledi nakil olduğu gün öldü!
Ankara'da 16 yaşındaki Esila Tüfekçi, kalp yetmezliğine yakalandı. İyileşmesi için kalp nakli olması şarttı. Tam 5.5 yıl kendine uygun bir kalp bekleyen Esila, dün uygun kalbin bulunması üzerine ameliyata alındı. Ancak beklenen mucize yarım kaldı. Kalp nakli sonrası durumu ağırlaşan Esila kurtarılamadı.