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Haberler Yaşam Esila Tüfekçi’den acı haber: 5.5 yıl kalp nakli bekledi nakil olduğu gün öldü!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 12:53

Esila Tüfekçi’den acı haber: 5.5 yıl kalp nakli bekledi nakil olduğu gün öldü!

Ankara'da 16 yaşındaki Esila Tüfekçi, kalp yetmezliğine yakalandı. İyileşmesi için kalp nakli olması şarttı. Tam 5.5 yıl kendine uygun bir kalp bekleyen Esila, dün uygun kalbin bulunması üzerine ameliyata alındı. Ancak beklenen mucize yarım kaldı. Kalp nakli sonrası durumu ağırlaşan Esila kurtarılamadı.

DHA
Esila Tüfekçi’den acı haber: 5.5 yıl kalp nakli bekledi nakil olduğu gün öldü!

Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle 5,5 yıldır aralıklarla tedavi gören Esila Tüfekçi, durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık 1 ay önce kalp ve solunum desteği sağlayan ECMO cihazına (Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu) bağlandı.

Esila Tüfekçi’den acı haber: 5.5 yıl kalp nakli bekledi nakil olduğu gün öldü!

YILLARDIR NAKİL BEKLEDİ… GÜZEL HABER DÜN GELDİ

Yıllardır nakil bekleyen Tüfekçi için dün Adana'dan müjdeli haber geldi. Adana'dan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçakla getirilen kalp, dün Esila'ya nakledildi.

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Esila Tüfekçi’den acı haber: 5.5 yıl kalp nakli bekledi nakil olduğu gün öldü!

9,5 saat süren operasyonla gerçekleşen nakilin ardından Esila'nın durumunun ağır ve 48 saatlik sürenin çok önemli olduğu belirtildi. Esila, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Esila Tüfekçi’den acı haber: 5.5 yıl kalp nakli bekledi nakil olduğu gün öldü!

'BAĞIŞ' TEMALI RESMİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Esila, geçen yıl hastanede yatarken çizdiği resimle organ bağışına dikkat çekmişti. Esila, resimde kendi kalbini 'siyah', mezardaki ölünün kalbini ise 'kırmızı' olarak resmetmişti.

Esila Tüfekçi’den acı haber: 5.5 yıl kalp nakli bekledi nakil olduğu gün öldü!

Ayrıca resimde kendisini gözyaşları içinde çizen Esila, üzerine yazdığı, 'Organlarınızı cennete götürmeyin. Onlara cennette değil burada ihtiyaç var' ifadeleriyle görenleri duygulandırmıştı.

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