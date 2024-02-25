Eşini ve 2 kızını öldüren vergi rekortmeninin deli rolü tutmadı: Ben değil uzaylılar öldürdü!

"BABAM YAPTI"

Ailenin yanında çalışan kadın, sabah saatlerinde geldiğinde kapıyı açamadı ve site yönetimine haber verdi. Yedek anahtarla içeri girilince Zeliha Ünlü'nün öldürüldüğü ortaya çıktı. Suat Güney'in daireye gelen oğlu, "Bu olayı babam yaptı. Hemen diğer daireye de bakın" deyince diğer daireler de kontrol edildi ve Yasemin Ünlü ve Mine Güney'in cansız bedenlerine rastlandı.