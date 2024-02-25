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Eşini ve 2 kızını öldüren vergi rekortmeninin deli rolü tutmadı: Ben değil uzaylılar öldürdü!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
09:12
Eşini ve 2 kızını öldüren vergi rekortmeninin deli rolü tutmadı: Ben değil uzaylılar öldürdü!
Tüyleri diken diken eden olay önceki gün İstanbul'da meydana geldi. Vergi rekortmeni olan iş insanı Suat Güney, ilk karısından olan 2 evladı ile dini nikahlı eşini katletti. Cani adam vahşet sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sözleri ise pes dedirtti: Ben değil uzaylılar öldürdü!