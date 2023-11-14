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Giriş Tarihi: 14.11.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 15:42

Eşinin ihanetinden şüphelendi! Adım adım takip etti: Eve aldığı arkadaşı öyle şeyler yapmış ki...

Denizli'de Emin Ülker, ayrı yaşadığı eşi Özlem Ülker ile sevgilisi Yusuf Cavlak'a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ardından canına kıydı. Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı: Karısının sevgilisini evinde ağırlaşmış!

DHA
Eşinin ihanetinden şüphelendi! Adım adım takip etti: Eve aldığı arkadaşı öyle şeyler yapmış ki...

Kan donduran olay, dün Denizli'de yaşandı. Düğünlerde müzisyenlik yapan Emin Ülker, ayrı yaşadığı eşi Özlem Ülker ile sevgilisi Yusuf Cavlak'a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ardından aynı silahla canına kıydı.

Eşinin ihanetinden şüphelendi! Adım adım takip etti: Eve aldığı arkadaşı öyle şeyler yapmış ki...

Yasak aşk vahşetinde hayatını kaybeden üç kişi toprağa verilirken kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı.

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Eşinin ihanetinden şüphelendi! Adım adım takip etti: Eve aldığı arkadaşı öyle şeyler yapmış ki...

Öyle ki Emin Ülker, yakın arkadaşı Yusuf Cavlak'tan bir süre önce borç aldı.

Eşinin ihanetinden şüphelendi! Adım adım takip etti: Eve aldığı arkadaşı öyle şeyler yapmış ki...

Yazın eşinden boşanan ve evsiz kalan Yusuf Cavlak'ı evinde ağırladı. Emin Ülker, eşi ve arkadaşı arasında yakınlaşma olduğunu hissedince her ikisiyle de tartışma yaşadı.

Eşinin ihanetinden şüphelendi! Adım adım takip etti: Eve aldığı arkadaşı öyle şeyler yapmış ki...

Yusuf Cavlak'ı evinden gönderen Emin Ülker, eşinin kendisinden şiddet gördüğü yönündeki şikayet üzerine evden uzaklaştırma cezasına çarptırıldı.

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