Haberler
Yaşam
Eşinin ihanetinden şüphelendi! Adım adım takip etti: Eve aldığı arkadaşı öyle şeyler yapmış ki...
Giriş Tarihi: 14.11.2023 14:47
Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
15:42
Eşinin ihanetinden şüphelendi! Adım adım takip etti: Eve aldığı arkadaşı öyle şeyler yapmış ki...
Denizli'de Emin Ülker, ayrı yaşadığı eşi Özlem Ülker ile sevgilisi Yusuf Cavlak'a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ardından canına kıydı. Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı: Karısının sevgilisini evinde ağırlaşmış!