Haberler Yaşam Eşinin kilosuyla alay eden yandı! Yargıtay o sözleri ağır kusur saydı

Giriş Tarihi: 25.04.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 08:46

Eşinin kilosuyla alay eden yandı! Yargıtay o sözleri ağır kusur saydı

Zonguldak'ta yaşayan E.T., eşi A.K.'ye "oğlum" diye hitap ederek, eşinin kilosuyla, "popon sepet gibi" ifadelerini kullanarak dalga geçti. Bunun üzerine mahkemenin yolunu tutan kadın, boşanmak istedi. Ancak yerel mahkeme kadın ve erkeği eşit kusurlu buldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise, ilk derecenin verdiği kararı E.T.'nin eşi A.K.'ye "oğlum" diye hitap ettiği, eşinin şişmanlığı ile ilgili olarak "popon sepet gibi" şeklinde aşağılayıcı beyanlarda bulunduğu, ters ilişkiye zorladığının anlaşıldığına dikkat çekerek bozdu. Yargıtay, kadın yararına tazminata hükmedilmesi gerektiğine karar verdi.