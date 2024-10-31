Giriş Tarihi: 31.10.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024
12:21
Eski erkek arkadaşı yeni erkek arkadaşını görünce olanlar oldu: Sokak ortasında peş peşe ateş etti!
İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda Adem İ., bir süre ilişki yaşadığı eski sevgilisi A.K'nin yeni erkek arkadaşı olmasını hazmedemeyerek Emrah O.'ya sokak ortasında silahla peş peşe ateş etti. Yaralanan Emrah O. kanlar içerisinde yere yığıldı. Adem İ. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İşte detaylar…