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Giriş Tarihi: 31.10.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:21

Eski erkek arkadaşı yeni erkek arkadaşını görünce olanlar oldu: Sokak ortasında peş peşe ateş etti!

İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda Adem İ., bir süre ilişki yaşadığı eski sevgilisi A.K'nin yeni erkek arkadaşı olmasını hazmedemeyerek Emrah O.'ya sokak ortasında silahla peş peşe ateş etti. Yaralanan Emrah O. kanlar içerisinde yere yığıldı. Adem İ. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İşte detaylar…

DHA
Eski erkek arkadaşı yeni erkek arkadaşını görünce olanlar oldu: Sokak ortasında peş peşe ateş etti!

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem İ. ile A.K. isimli kadın bir süre gönül ilişkisi yaşadı. Adem İ. ile A.K. bir süre sonra ayrıldı.

Eski erkek arkadaşı yeni erkek arkadaşını görünce olanlar oldu: Sokak ortasında peş peşe ateş etti!

A.K. aradan geçen zamanın ardından Emrah O. ile ilişki yaşamaya başladı. Durumu hazmedemeyen eski sevgili Adem İ. sokakta gördüğü Emrah O.'ya belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti.

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Eski erkek arkadaşı yeni erkek arkadaşını görünce olanlar oldu: Sokak ortasında peş peşe ateş etti!

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emrah O. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Eski erkek arkadaşı yeni erkek arkadaşını görünce olanlar oldu: Sokak ortasında peş peşe ateş etti!

"BİZ KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMADIK"

Şüpheli Adem İ. kaçmaya çalıştığı sırada, olay yerinde bulunan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından yakalandı.

Eski erkek arkadaşı yeni erkek arkadaşını görünce olanlar oldu: Sokak ortasında peş peşe ateş etti!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Emrah O.'yu ambulansla hastaneye kaldırırken, Adem İ. ise polis merkezine götürüldü. Adem İ.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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