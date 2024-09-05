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Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 14:23

Eski eşini boğazından bıçaklayarak öldüren yazardan şok savunma! Mail ve ses kayıtlarını göndermiş...

Beşiktaş'ta eski eşi Mustafa Çapar'ı boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen yazar Funda Demirci hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık Demirci, "Ben yapmadım. Hep şiddet vardı. Çok fena şiddet vardı" şeklinde konuştu. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına hükmetti. Hazırlanan iddianamede dosyaya şüphelinin kardeşine gönderdiği ses kayıtları da girdi

Eski eşini boğazından bıçaklayarak öldüren yazardan şok savunma! Mail ve ses kayıtlarını göndermiş...

Beşiktaş'ta 28 Eylül 2023'te eski eşi Mustafa Çapar'ı boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen yazar Funda Demirci'nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Funda Demirci ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile vefat eden Mustafa Çapar'ın ailesi de 'müşteki' sıfatıyla katıldı.

Eski eşini boğazından bıçaklayarak öldüren yazardan şok savunma! Mail ve ses kayıtlarını göndermiş...

"BEN YAPMADIM"

Duruşmada savunma yapması istenen sanık Demirci, mahkeme başkanının sorularına hemen cevap vermeyerek birkaç saniye sessizce bekledi. Demirci daha sonra, "Ben yapmadım" şeklinde yanıt verdi.

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Eski eşini boğazından bıçaklayarak öldüren yazardan şok savunma! Mail ve ses kayıtlarını göndermiş...

Cevabının ardından sanık Demirci sessiz kalmaya devam edince mahkeme başkanı, önceki ifadesini okudu. Mahkeme başkanı sanığa, "Önceki ifadende 'bir insanın yaşama hakkını elimden aldığım için pişmanım' demişsin, kabul ediyor musun" şeklinde sordu. Sanık Demirci ise "Ben öyle bir şey söylemedim" diye yanıt verdi.

Eski eşini boğazından bıçaklayarak öldüren yazardan şok savunma! Mail ve ses kayıtlarını göndermiş...

"Çok fena şiddet vardı"

Mahkeme başkanı, yeniden oluşan sessizliği bozarak sanıktan olaya ilişkin bilgisini ve hatırladıklarını sordu. Sanık ise, "Hep şiddet vardı. Çok fena şiddet vardı. Her türlüsü. Ben değilim. Bıçak hatırlamıyorum" şeklinde ifadeler kullandı.

Eski eşini boğazından bıçaklayarak öldüren yazardan şok savunma! Mail ve ses kayıtlarını göndermiş...

"Sanık, ifadesi alınacak durumda değildir"

Bu sırada sanık avukatı söz isteyerek, "Davanın en başında, Savcılık aşamasından sonra müvekkille cezaevinde görüştük ve sürekli bu şekildeydi. Sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılması gerekir. Sanık, ifadesi alınacak durumda değildir" dedi.

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