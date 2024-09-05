Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
14:23
Eski eşini boğazından bıçaklayarak öldüren yazardan şok savunma! Mail ve ses kayıtlarını göndermiş...
Beşiktaş'ta eski eşi Mustafa Çapar'ı boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen yazar Funda Demirci hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık Demirci, "Ben yapmadım. Hep şiddet vardı. Çok fena şiddet vardı" şeklinde konuştu. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına hükmetti. Hazırlanan iddianamede dosyaya şüphelinin kardeşine gönderdiği ses kayıtları da girdi