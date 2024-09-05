Eski eşini boğazından bıçaklayarak öldüren yazardan şok savunma! Mail ve ses kayıtlarını göndermiş...

"Çok fena şiddet vardı"



Mahkeme başkanı, yeniden oluşan sessizliği bozarak sanıktan olaya ilişkin bilgisini ve hatırladıklarını sordu. Sanık ise, "Hep şiddet vardı. Çok fena şiddet vardı. Her türlüsü. Ben değilim. Bıçak hatırlamıyorum" şeklinde ifadeler kullandı.



