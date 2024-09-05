Eski nişanlısı kaçırıp vurmuştu: Elif’in diğer bacağı da kesildi!

'YAŞADIKLARIMA İNANAMIYORUM'

Tedaviye alındığı hastanede polise ifade veren Elif B., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Arda, eski nişanlım. Sorunlu bir kişi. Olay sabahı kıskançlık yüzünden evimi basıp, beni kaçırdı. Evimize tüfekle de ateş etti. Yolda, 'Bana senin erkek arkadaşın kim? Bana söyleyeceksin' diyerek tehditler yağdırdı. Sonra, 'O çocuk, bu kıraathaneye gidiyormuş' diyerek tüfeğiyle iş yerine ateş etti. Ardından beni alıp, uzaklaştı. Yolda, bir başka aracı gasbetti. Ormanlık alanda metrelerce sürükledi. Kendisine, beni bırakması için yalvardım. Kabul etmedi. Ormanda, silahı üzerime doğrulttu. Çok korktum. Sonra iki kez bacaklarıma ateş etti. Yaralandım. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi. Onları görünce intihar etti. Arda'nın intihar anına tanık oldum. O ana ve yaşadıklarıma inanamıyorum."

'6 GÜN ARAYLA 2 BACAĞI DA KESİLDİ'

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve diz kapağındaki atar damarı parçalandığı için kangren olan Elif B.'nin, doktorlar tarafından sol bacağının kesilmesine karar verildi. Elif B.'nin sol bacağı 10 Ağustos'ta 5 saat süren operasyonla diz kapağının üzerinden kesilirken, saçmaların parçaladığı sağ bacağı da 6 gün sonra 16 Ağustos'ta diz kapağının üzerinden kesildi. Genç kadın, 29 Ağustos'ta taburcu edildi. Ameliyatlardan önce, "Bacağım kesilirse ne yaparım, nasıl yürürüm?" diyerek ağlayan Elif B.'nin psikolojik destek aldığı öğrenildi.