Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:20
Eski nişanlısı kaçırıp vurmuştu: Elif'in diğer bacağı da kesildi!
Bursa'da kendisini kaçıran eski nişanlısı 28 yaşındaki Arda Tırkaz tarafından bıçaklanıp, pompalı tüfekle vurulan 27 yaşındaki Elif B.'nin diz kapağının üzerinden kesilen sol bacağının ardından sağ bacağı da diz kapağının üzerinden kesildi. Taburcu edilen ve ameliyatlardan önce, "Bacağım kesilirse ne yaparım, nasıl yürürüm?" diyerek ağlayan genç kadının psikolojik destek aldığı belirtildi.