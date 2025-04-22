Haberler
Yaşam
Eski vekilin oğlu annesini tabancayla vurarak öldürmüştü! SABAH, cinayetin detaylarına ulaştı
Giriş Tarihi: 22.04.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
07:10
Eski vekilin oğlu annesini tabancayla vurarak öldürmüştü! SABAH, cinayetin detaylarına ulaştı
İzmir'in Foça ilçesinde eski TBMM başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ı tabancayla vurarak öldüren bilgisayar mühendisi oğlu Can Işıklar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. SABAH, cinayetin detaylarına ulaştı. Olaydan bir süre önce alkollü şekilde aracıyla kaza yaptığı için ailesi ile arasa açık olan Can Işıklar, olay günü sabaha karşı 5'te alkollü şekilde eve geldiği, içeri girdikten sonra çok geç saatte alkollü eve geldiği için kardeşleri Fırat ve Dicle ile tartıştığı öğrenildi. Gülay Işıklar'ın sesleri duyunca uyandığı, oğlu ile 'neden sabah 5'te eve geliyorsun?' diye tartıştığı, tartışma sırasında Can Işıklar'ın annesini vurduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Can Işıklar ifadesinde annesini yanlışlıkla vurduğunu söyledi.