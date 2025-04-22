Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Eski vekilin oğlu annesini tabancayla vurarak öldürmüştü! SABAH, cinayetin detaylarına ulaştı
Giriş Tarihi: 22.04.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 07:10

Eski vekilin oğlu annesini tabancayla vurarak öldürmüştü! SABAH, cinayetin detaylarına ulaştı

İzmir'in Foça ilçesinde eski TBMM başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ı tabancayla vurarak öldüren bilgisayar mühendisi oğlu Can Işıklar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. SABAH, cinayetin detaylarına ulaştı. Olaydan bir süre önce alkollü şekilde aracıyla kaza yaptığı için ailesi ile arasa açık olan Can Işıklar, olay günü sabaha karşı 5'te alkollü şekilde eve geldiği, içeri girdikten sonra çok geç saatte alkollü eve geldiği için kardeşleri Fırat ve Dicle ile tartıştığı öğrenildi. Gülay Işıklar'ın sesleri duyunca uyandığı, oğlu ile 'neden sabah 5'te eve geliyorsun?' diye tartıştığı, tartışma sırasında Can Işıklar'ın annesini vurduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Can Işıklar ifadesinde annesini yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

Ceyhan TORLAK
Eski vekilin oğlu annesini tabancayla vurarak öldürmüştü! SABAH, cinayetin detaylarına ulaştı

Olay, 20 Nisan Pazar sabah saatlerinde Foça ilçesi Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar, annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Can Işıklar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Işıklar, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Eski vekilin oğlu annesini tabancayla vurarak öldürmüştü! SABAH, cinayetin detaylarına ulaştı

ALKOLLÜ KAZA YAPTIĞI İÇİN AİLESİ İLE ARASI AÇIKMIŞ
Can Işıklar'ın olaydan bir gün önce otomobiliyle eve dönerken kaza yaptığı, eve yaklaşık 1,5 kilometre mesafede kontrolünü yitirdiği otomobilinin dere yatağına uçtuğu, kendi imkanlarıyla aracı çıkaramayınca yürüyerek eve gittiği, bu nedenle de ailesi ile arasının açık olduğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eski vekilin oğlu annesini tabancayla vurarak öldürmüştü! SABAH, cinayetin detaylarına ulaştı


İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Can Işıklar'ın ifadesi ortaya çıktı. Işıklar ifadesinde olay sırasında annesi ile tartıştığı, masa üzerindeki tabancayı almaya çalışırken, yaşanan arbede sırasında silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi. Can Işıklar, çıkarıldığı hakimlikte 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevine gönderildi.

Eski vekilin oğlu annesini tabancayla vurarak öldürmüştü! SABAH, cinayetin detaylarına ulaştı

TARTIŞMANIN NEDENİ BELLİ OLDU
Can Işıklar'ın olaydan önce alkollü şekilde kaza yaptığı için ailesi ile arasının açık olduğu, bir süredir evde kalmadığı, olay günü alkollü şekilde sabaha karşı 5'te eve gelince kardeşleri Fırat ve Dicle ile tartıştığı öğrenildi.

Eski vekilin oğlu annesini tabancayla vurarak öldürmüştü! SABAH, cinayetin detaylarına ulaştı

Sesleri duyan anne Gülay Işıklar'ın uyandığı, oğlu ile 'neden sabah 5'te eve geliyorsun?' diye tartıştığı, tartışma sırasında Can Işıklar'ın annesini vurduğu ortaya çıktı.