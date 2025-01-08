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Eski Yöntem filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Eski Yöntem filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
16:50
Eski Yöntem filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Eski Yöntem filmi ne zaman çekildi?
Nicolas Cage'in başrolünde yer aldığı Eski Yöntem filmi konusu ve oyuncuları ile sinemaseverlerin gündeminde. 2023 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Brett Donowho oturuyor. Bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek filmin orijinal ismi ise The Old Way. İşte, Eski Yöntem filmi oyuncu kadrosu...