Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Eski Yöntem filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Eski Yöntem filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:50

Eski Yöntem filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Eski Yöntem filmi ne zaman çekildi?

Nicolas Cage'in başrolünde yer aldığı Eski Yöntem filmi konusu ve oyuncuları ile sinemaseverlerin gündeminde. 2023 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Brett Donowho oturuyor. Bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek filmin orijinal ismi ise The Old Way. İşte, Eski Yöntem filmi oyuncu kadrosu...

Eski Yöntem filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Eski Yöntem filmi ne zaman çekildi?

Eski Yöntem filmi konusu ile bir intikam hikayesine odaklanıyor. Dram ve western türlerinde öne çıkan yapımı izlemek isteyenler ekran başında. İşte, Eski Yöntem filmi oyuncuları...

Eski Yöntem filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Eski Yöntem filmi ne zaman çekildi?

ESKİ YÖNTEM FİLMİ KONUSU

Yıllar önce öldürdüğü bir adamın oğlu intikamını almak için geldiğinde, yaşlı bir silahşor ve kızı geçmişin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eski Yöntem filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Eski Yöntem filmi ne zaman çekildi?

ESKİ YÖNTEM FİLMİ OYUNCULARI

Nicolas Cage

Shiloh Fernandez

Abraham Benrubi

Kerry Knuppe

Nick Searcy

Boyd Kestner

Dean Armstrong

Eski Yöntem filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Eski Yöntem filmi ne zaman çekildi?

İşte filmden kareler...

Eski Yöntem filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Eski Yöntem filmi ne zaman çekildi?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA