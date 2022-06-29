Eskişehir Piknik Alanları 2023 - Eskişehir’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Eskişehir Piknik Alanları

Doğal güzellikleriyle ve tarihi evleriyle ünlü Eskişehir, bir öğrenci şehri olarak da bilinir. Sevdiklerinizle vakit geçirebileceğiniz ve kafa dinleyeceğiniz bu şehirdeki mesire alanları şu şekildedir;

Bademlik

Eskişehir'in ünlü Odunpazarı semtinin üst kısımlarında yer alan bademlik en çok tercih edilen piknik alanlarından birisidir. Burada piknik alanı dışında çay bahçeleri, restoran ve yüzme havuzu da bulunur.

Musaözü Barajı

Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde bulunan Musaözü Barajı, karaçam, meşe, söğüt ve ardıç türlerinden oluşan yeşil bitkisiyle gelenlere doğal bir ortam sunan bu piknik alanı sıkça ziyaret edilen yerlerden birisidir.