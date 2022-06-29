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Haberler Yaşam Eskişehir Piknik Alanları 2023 - Eskişehir'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:46

Eskişehir Piknik Alanları 2023 - Eskişehir'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Piknik yapmak, özelikle havaların ısınmasıyla birlikte en çok tercih edilen aktivitelerden birisidir. Doğada vakit geçirmek ve kafa dinlemek için gidilecek çok sayıda mesire alanı bulunur. Eskişehir'de yaşayan kişilerin de sıklıkla gittiği mesire alanları vardır. Ailesiyle ve sevdikleriyle hoş vakitler geçirmek isteyenlerin özellikle tercih ettiği bu mesire alanları çeşitlilik gösterir. Eskişehir piknik alanları yazımızda mutlaka gidilmesi gereken mekânlara yer verdik. Eskişehir Piknik Alanları, Eskişehir Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımız sizlerle.

Eskişehir Piknik Alanları 2023 - Eskişehir’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şehrin gürültüsünden uzakta, doğanın içinde sevdikleriyle vakit geçirmek isteyenlerin gidebileceği çok sayıda mekân vardır. Sakin ve nezih ortamlarda ailesi veya arkadaşlarıyla piknik yapmak ve hafta sonunu güzel değerlendirmek isteyen kişiler, mesire alanlarını araştırır. Ülkenin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan, tarihi yapısı ve doğal güzelliğiyle pek çok yerli-yabancı turist çeken Eskişehir'de pek çok mesire alanı bulunur. Yoğun iş veya okul stresinden uzaklaşmak isteyenlerin, kafa dinleyebileceği mesire alanı oldukça fazladır. Eskişehir'de bulunan bu mesire alanları, özellikle çocuklu aileler için de uygundur. Sevdikleriyle piknik yapmak ve doyasıya mangal keyfini sürdürmek isteyen kişilerin gideceği mekânlar önem taşır. Eskişehir piknik alanları yazımızda sizler için gidilecek mesire alanlarına yer verdik. İşte detaylar...

Eskişehir Piknik Alanları 2023 - Eskişehir’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Eskişehir Piknik Alanları

Doğal güzellikleriyle ve tarihi evleriyle ünlü Eskişehir, bir öğrenci şehri olarak da bilinir. Sevdiklerinizle vakit geçirebileceğiniz ve kafa dinleyeceğiniz bu şehirdeki mesire alanları şu şekildedir;

Bademlik

Eskişehir'in ünlü Odunpazarı semtinin üst kısımlarında yer alan bademlik en çok tercih edilen piknik alanlarından birisidir. Burada piknik alanı dışında çay bahçeleri, restoran ve yüzme havuzu da bulunur.

Musaözü Barajı

Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde bulunan Musaözü Barajı, karaçam, meşe, söğüt ve ardıç türlerinden oluşan yeşil bitkisiyle gelenlere doğal bir ortam sunan bu piknik alanı sıkça ziyaret edilen yerlerden birisidir.

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Eskişehir Piknik Alanları 2023 - Eskişehir’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şelale Orman İçi Dinlenme Yeri

Şehrin Kalabak köyü yakınlarında, orman içi dinlenme yeri olan bu şelale, karaçam, ardıç, fındık, söğüt, meşe gibi zengin bitki örtüsüne sahiptir. İl merkezine 42 km mesafede bulunan bu dinlenme yeri piknik yapmak için idealdir.

Hasırca

Şehir merkezine 30 km uzaklıkta olan bu piknik alanı, Porsuk Barajı yakınlarında bulunur. Ormanın içinde, cilt sağlığına iyi gelen kaplıcalara sahip bu piknik yeri, sevdiklerinizle gelebileceğiniz bir mekândır.

Eskişehir Piknik Alanları 2023 - Eskişehir’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Eskişehir Piknik Yerleri

Eskişehir'de yaşayan kişilerin tercih ettiği piknik yerleri çeşitlilik gösterir. Eskişehir piknik yerlerinden birkaçı aşağıdaki gibidir;

  • Beşik Deresi
  • Karataş Orman İçi Dinlenme Yeri
  • Kalabak Başı
  • Regülatör
  • Şehri Derya Parkı
Eskişehir Piknik Alanları 2023 - Eskişehir’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Eskişehir Mesire Alanları

Eskişehir'de sevdiklerinizle gidebileceğiniz mesire alanları çeşitlilik gösterir. Doğada kafa dinlemek ve güzel bir hafta sonu geçirmek isteyenlerin gideceği mesire alanları şu şekildedir;

  • Mamuca Piknik Alanı
  • Balkan Türkleri Piknik Alanı
  • Uluönder Göletli Park
  • Kanlıkavak Parkı
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