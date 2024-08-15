İşte Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim’e konulan ilk teşhis: Mizantropi

Bulut, Küçükyetim'in bunları kendisini korkutmak için söylediğini düşündüğünü dile getirdi. Bununla birlikte SABAH'ın bıçak, maske ve kasklı bir fotoğraf, Küçükyetim'in saldırıyla ilgili daha önce birçok sinyal verdiğini ortaya koydu.



