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Giriş Tarihi: 15.08.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 08:00

İşte Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim'e konulan ilk teşhis: Mizantropi

Türkiye, 18 yaşındaki Arda Küçükyetim adlı bir kişinin Eskişehir Tepebaşı'nda bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara yönelik bıçak ve baltalı saldırısıyla sarsıldı. 2'si ağır, 5 yaralının tedavileri sürerken saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir'de 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan Arda Küçükyetim ifade verdi. Kapalı odada PC bağımlısı olan gencin "mizantropi" hastası olduğu değerlendiriliyor.

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İşte Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim’e konulan ilk teşhis: Mizantropi

Yetkililerin olayla ilgili çok yönlü soruşturması sürerken saldırgan hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

İşte Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim’e konulan ilk teşhis: Mizantropi

Bilgisayar oyunlarından etkilendiği değerlendirilen saldırganın bilgisayar oyunu oynarken tanıştığı arkadaşı Ayaz Bulut; Küçükyetim'in şiddet içerikli oyunlar sırasında "Bunları gerçek insanlara da yapmak istiyorum.

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İşte Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim’e konulan ilk teşhis: Mizantropi

Yakında yapacağım" dediğini, parti binalarına molotof atmak, sokaktaki kedilere tekme atmak ve adam öldürmek ile ilgili videolar izlemekten hoşlandığını söylediğini anlattı.

İşte Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim’e konulan ilk teşhis: Mizantropi

Bulut, Küçükyetim'in bunları kendisini korkutmak için söylediğini düşündüğünü dile getirdi. Bununla birlikte SABAH'ın bıçak, maske ve kasklı bir fotoğraf, Küçükyetim'in saldırıyla ilgili daha önce birçok sinyal verdiğini ortaya koydu.

İşte Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim’e konulan ilk teşhis: Mizantropi

İLK TEŞHİS: MİZANTROPİ

Saldırgan Küçükyetim'in emniyetteki ilk sorgusunda, babasının kendisini dövdüğünü, evde uzun süre yalnız bırakıldığını, saldırıyı bir sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı Doğu Avrupalı bir arkadaşıyla birlikte planladığını ileri sürdüğü ve "İnsanları sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım" dediği iddia edildi.

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