Giriş Tarihi: 15.08.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
08:00
İşte Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim'e konulan ilk teşhis: Mizantropi
Türkiye, 18 yaşındaki Arda Küçükyetim adlı bir kişinin Eskişehir Tepebaşı'nda bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara yönelik bıçak ve baltalı saldırısıyla sarsıldı. 2'si ağır, 5 yaralının tedavileri sürerken saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir'de 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan Arda Küçükyetim ifade verdi. Kapalı odada PC bağımlısı olan gencin "mizantropi" hastası olduğu değerlendiriliyor.