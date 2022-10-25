ESNAFA KREDİSİ! 2022 Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar? Halkbank Kredi destek paketi başvurusu yapacaklar dikkat!

Halkbank tarafından verilen esnaf kredisi başvuru şartları ve kredi faiz oranı gibi detaylarla binlerce vatandaşın gündemine geliyor. 60 ay vade imkanıyla dikkat çeken kredilerde üst limitlerin de arttırıldığı müjdelenmişti. Bu noktada ise "Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bahsi geçen destekle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar? İşte tüm bu detaylar.