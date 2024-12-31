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Haberler Yaşam Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:15

Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

Bu akşam yılbaşı özel programları arasında TV8 ekranlarında O Ses Türkiye yarışması yayınlanacak. Yarışmanın konukları arasında yer alan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, izleyicilerin ilgisini çekiyor. "Diriliş Ertuğrul", "Ramo" ve "Atatürk" gibi önemli projelerdeki başarılı performanslarıyla tanınan Bilgiç'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Esra Bilgiç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Esra Bilgiç'in özel hayatı ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar...

Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Esra Bilgiç, bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programına konuk olacak. Yılbaşı akşamı televizyon başında olan izleyiciler, güzel oyuncu hakkında "Esra Bilgiç kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" gibi soruları arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, Esra Bilgiç'in hayatı ve hakkında merak edilen tüm detaylar haberin devamında

Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailenin büyük çocuğudur. Tiyatro ile sekiz yaşında Mamak Belediyesi'nin kurslarında çocuk oyunları oynayarak tanıştı. On yaşında annesinin yönlendirmesiyle keman çalmaya başladı. 2011 senesinde Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yarı burslu kabul edildi.

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Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

014'te ilk projesi olan "Diriliş Ertuğrul" ile oyunculuğa ilk profesyonel adımını attı. 116 bölüm hayat verdiği "Halime Hatun" karakterine 2018'de veda etti. Diriliş Ertuğrul dünya çapında milyarca insan tarafından izlendi. Esra Bilgiç IMDB listelerinde uzun bir süre sırasını korudu. Projedeki başarısı, Bilgiç'in uluslararası markalardan reklam teklifleri almasını sağladı.

Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

2018 yılı Kasım ayında dünyanın en prestijli sanat okullarından olan Royal Academy of Dramatic Art'ta drama ve ses eğitimi almak için İngiltere'ye gitti. Londra'da altı ay süren eğitim sonunda Türkiye'ye döndü. 2019'da BKM yapımcılığında Adana'da çekilen "Ramo" dizisinde 41 bölüm başrolü paylaştı. 2021'de Türkiye'nin başarılı markalarından Molped'i, çektiği reklam filmleriyle yurtdışında temsil etmeye başladı. Türkiye'de birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.

Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

Geçmişte Gökhan Töre ile kısa süreli bir evlilik yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor.

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