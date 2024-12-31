Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Esra Bilgiç, bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programına konuk olacak. Yılbaşı akşamı televizyon başında olan izleyiciler, güzel oyuncu hakkında "Esra Bilgiç kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" gibi soruları arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, Esra Bilgiç'in hayatı ve hakkında merak edilen tüm detaylar haberin devamında