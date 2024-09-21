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Giriş Tarihi: 21.09.2024 01:13 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 01:13

Esra Erol’da şoke eden olay! Tüm stüdyo şaştı kaldı: Kadın sandığı sevgilisi erkek çıktı

ATV ekranlarında yayınlana Esra Erol'da milyonları şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Programa başvuran Okan isimli şahsın 1 yıldır konuştuğu "Aslı Ekinci" adlı kadının erkek olduğu ortaya çıktı. 1 milyon 400 bin TL dolandırıldığını iddia eden Okan, "Hipnoz gibi oldum. Sağlıklı düşünemedim. Bana adam gibi adamsın diyordu." dedi. "Aslı Ekinci" olarak kendini tanıtıp Okan'ı kandıran Murat Kandemir ise telefonla yayına bağlanarak her şeyi itiraf etti.

Esra Erol’da şoke eden olay! Tüm stüdyo şaştı kaldı: Kadın sandığı sevgilisi erkek çıktı

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı 'Esra Erol'da stüdyodakileri ve ekran başındaki izleyicileri şaşkına çeviren bir olay meydana geldi.

Esra Erol’da şoke eden olay! Tüm stüdyo şaştı kaldı: Kadın sandığı sevgilisi erkek çıktı

Sadece sosyal medya üzerinden konuştuğu "Aslı Ekinci" isimli kadının kendisini 1 milyon 400 bin TL dolandırdığını öne süren Okan, evlilik hayali kurduğunu anlatırken, canlı yayına bağlanan Murat Kandemir isimli şahsın itirafı karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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Esra Erol’da şoke eden olay! Tüm stüdyo şaştı kaldı: Kadın sandığı sevgilisi erkek çıktı

Okan'ın hikayesi şu şekilde:

2022-2023 yılları arasında sosyal medyadan tanıştığı ve öğretmen olduğunu zannettiği Aslı Ekinci isimli kadın, "İhtiyacım var" diyerek Okan'dan sürekli para istiyor. Sadece mesajlaşarak iletişim kurduğu öğretmene gönlünü kaptıran Okan, bu paraları Aslı'nın ev sahibine gönderiyor.

Esra Erol’da şoke eden olay! Tüm stüdyo şaştı kaldı: Kadın sandığı sevgilisi erkek çıktı

"SAĞLIKLI DÜŞÜNEMEDİM"

Kolay güvenen bir insan olmadığını söyleyen Okan, hipnoz gibi olduğunu ve sağlık düşünemediğini belirterek, Aslı'nın kendisine sürekli "Adam gibi adamsın" dediğini söyledi.

Esra Erol’da şoke eden olay! Tüm stüdyo şaştı kaldı: Kadın sandığı sevgilisi erkek çıktı

Elinde sadece Asli Ekinci'nin sandığı telefon numarası olan Okan, canlı yayında sevgilisi zannettiği kişinin aslında "Murat Kandemir" olduğunu öğrenince şoke uğradı.

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