Giriş Tarihi: 21.09.2024 01:13
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
01:13
Esra Erol’da şoke eden olay! Tüm stüdyo şaştı kaldı: Kadın sandığı sevgilisi erkek çıktı
ATV ekranlarında yayınlana Esra Erol'da milyonları şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Programa başvuran Okan isimli şahsın 1 yıldır konuştuğu "Aslı Ekinci" adlı kadının erkek olduğu ortaya çıktı. 1 milyon 400 bin TL dolandırıldığını iddia eden Okan, "Hipnoz gibi oldum. Sağlıklı düşünemedim. Bana adam gibi adamsın diyordu." dedi. "Aslı Ekinci" olarak kendini tanıtıp Okan'ı kandıran Murat Kandemir ise telefonla yayına bağlanarak her şeyi itiraf etti.