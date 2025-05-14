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Eşref Rüya 8. bölüm izle: Eşref'in önünde Nisan'a silahlı tehdit! Kanal D ile Eşref Rüya son bölüm izle
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
23:43
Eşref Rüya 8. bölüm izle: Eşref'in önünde Nisan'a silahlı tehdit! Kanal D ile Eşref Rüya son bölüm izle
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta Eşref, kimseye boyun eğmeyeceğini göstererek Nusret'e karşı büyük bir hamle yapmıştır. Nisan, kariyeri için yakaladığı fırsatı Eşref uğruna tepmeyi göze alsa da ileride onu daha büyük sürprizler bekler. İşte, Eşref Rüya 8. bölüm izle ekranı tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri ve detaylar...