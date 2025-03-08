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Haberler Yaşam EŞREF RÜYA DİZİSİ YAYIN TARİHİ: Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman , hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 12:35 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 12:35

EŞREF RÜYA DİZİSİ YAYIN TARİHİ: Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman , hangi tarihte başlayacak?

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Eşref Rüya izleyicisiyle buluşmak için geri sayımda. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı bu yeni dizi, izleyicilere unutulmaz bir aşk hikayesi sunmaya hazırlanıyor. Ulusoy, dizide Eşref karakterine hayat verirken, Özdemir ise Nisan karakterini canlandıracak. İlk bölümünün yayın tarihi açıklanırken, dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da izleyicilerin gündeminde. Eşref Rüya, izleyicileri sürükleyici bir drama ve romantizmle tanıştıracak. İşte, Eşref Rüya'nın yayın tarihi, konusu ve başlıca oyuncuları hakkında detaylar…

EŞREF RÜYA DİZİSİ YAYIN TARİHİ: Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman , hangi tarihte başlayacak?

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Eşref Rüya için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu dizi, senaristleri Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın kaleminden çıkıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Görkem Sevindik ve Ceren Benderlioğlu gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren dizi, Tims&B yapımcılığında ekranlara geliyor. Yeni tanıtım fragmanının yayımlanmasıyla birlikte dizinin yayın tarihi de belli oldu. Peki, Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen tüm detaylar..

EŞREF RÜYA DİZİSİ YAYIN TARİHİ: Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman , hangi tarihte başlayacak?

EŞREF RÜYA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Eşref Rüya dizisinin yayın tarihi açıklandı. Tims&B imzalı dizi, 19 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

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EŞREF RÜYA DİZİSİ YAYIN TARİHİ: Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman , hangi tarihte başlayacak?

EŞREF RÜYA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Eşref ve Nisan'ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek. Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş.

EŞREF RÜYA DİZİSİ YAYIN TARİHİ: Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman , hangi tarihte başlayacak?

Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor. Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

EŞREF RÜYA DİZİSİ YAYIN TARİHİ: Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman , hangi tarihte başlayacak?

EŞREF RÜYA DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın kaleme aldığı Eşref Rüya'nın kadrosunda;

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.