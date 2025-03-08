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EŞREF RÜYA DİZİSİ YAYIN TARİHİ: Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman , hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
12:35
EŞREF RÜYA DİZİSİ YAYIN TARİHİ: Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman , hangi tarihte başlayacak?
Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Eşref Rüya izleyicisiyle buluşmak için geri sayımda. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı bu yeni dizi, izleyicilere unutulmaz bir aşk hikayesi sunmaya hazırlanıyor. Ulusoy, dizide Eşref karakterine hayat verirken, Özdemir ise Nisan karakterini canlandıracak. İlk bölümünün yayın tarihi açıklanırken, dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da izleyicilerin gündeminde. Eşref Rüya, izleyicileri sürükleyici bir drama ve romantizmle tanıştıracak. İşte, Eşref Rüya'nın yayın tarihi, konusu ve başlıca oyuncuları hakkında detaylar…