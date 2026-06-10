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Giriş Tarihi: 10.06.2026 15:40

Eşref Rüya Final Bölümü Detayları | Eşref Rüya ne zaman final yapıyor, bu akşam yayınlanacak mı?

Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eşref Rüya dizisinin ekranlara veda edeceği resmi final bölümü yayın tarihi ve detayları netleşti. Her hafta Çarşamba günü Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan yapımın son durumuna ilişkin bilgiler ön plana çıktı. Peki Eşref Rüya ne zaman final yapıyor, bu akşam yayınlanacak mı?

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Eşref Rüya Final Bölümü Detayları | Eşref Rüya ne zaman final yapıyor, bu akşam yayınlanacak mı?

Oyuncuları ve hikayesi ile izleyicilerin dikkatini çeken Eşref Rüya final kararı, televizyon gündeminde yer aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin final bölümü hakkındaki bilgiler, izleyicileri tarafından merakla takip ediliyor. Böylece dizisinin son bölümünde neler olacağına dair heyecanlı ve gergin bekleyiş devam ediyor.

Eşref Rüya Final Bölümü Detayları | Eşref Rüya ne zaman final yapıyor, bu akşam yayınlanacak mı?

EŞREF RÜYA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi, planlanan hikaye örgüsünün tamamlanmasıyla birlikte 10 Haziran 2026 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 47. bölümüyle ekran ömrünü noktalamayı planlıyor.

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Eşref Rüya Final Bölümü Detayları | Eşref Rüya ne zaman final yapıyor, bu akşam yayınlanacak mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İhtiyar'ın evinde mahsur kalan Nisan, bebeği onun 'varisi' olarak gördüğünü öğrenince dehşete düşer. Oradan tek başına çıkmasının imkansız olduğunu anlayan Nisan, İhtiyar'ın kendisine yaklaşma çabalarına rağmen yumuşamayı reddeder. Evde kaldığı süre boyunca ise İhtiyar hakkında bilgi toplamaya çalışır.

Eşref, Celo'yu sıkıştırarak İhtiyar'a ulaşmaya çalışsa da İhtiyar yine bir adım öndedir. Nihayet karşı karşıya geldiklerinde ise tüm kozların İhtiyar'ın elinde olması, Eşref'i tamamen savunmasız bırakır. İhtiyar'ın sevdiği kadın ve doğmamış çocuğu üzerinden kurduğu planlar karşısında eli kolu bağlanan Eşref, Nisan'a son kez sarılarak veda etmek zorunda kalır.

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Eşref Rüya Final Bölümü Detayları | Eşref Rüya ne zaman final yapıyor, bu akşam yayınlanacak mı?

BU AKŞAM EŞREF RÜYA VAR MI?

10 Haziran 2026 Çarşamba tarihine ait Kanal D yayın akışı belli oldu.

07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya

Eşref Rüya Final Bölümü Detayları | Eşref Rüya ne zaman final yapıyor, bu akşam yayınlanacak mı?

EŞREF RÜYA FİNALİ NASIL OLACAK?

Eşref, Nisan'ı İhtiyar'ın elinden kurtarsa da yeni doğan kızlarına kavuşamamanın acısı içindedir. İhtiyar, torununu varisi olarak yetiştirmeyi hayal etse de annesinden kopardığı küçük kızla bağ kurması düşündüğü kadar kolay olmaz.

Hasret dolu yılların ardından kızını bulan Nisan, nihayet özlemini çektiği mutlu sona eriştiğini düşünür. Fakat Eşref, kapatması gereken son bir hesabı olduğunu bilir ve tek başına en büyük savaşına çıkar.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#KANAL D #EŞREF RÜYA

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