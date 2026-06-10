Eşref Rüya Final Bölümü Detayları | Eşref Rüya ne zaman final yapıyor, bu akşam yayınlanacak mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İhtiyar'ın evinde mahsur kalan Nisan, bebeği onun 'varisi' olarak gördüğünü öğrenince dehşete düşer. Oradan tek başına çıkmasının imkansız olduğunu anlayan Nisan, İhtiyar'ın kendisine yaklaşma çabalarına rağmen yumuşamayı reddeder. Evde kaldığı süre boyunca ise İhtiyar hakkında bilgi toplamaya çalışır.

Eşref, Celo'yu sıkıştırarak İhtiyar'a ulaşmaya çalışsa da İhtiyar yine bir adım öndedir. Nihayet karşı karşıya geldiklerinde ise tüm kozların İhtiyar'ın elinde olması, Eşref'i tamamen savunmasız bırakır. İhtiyar'ın sevdiği kadın ve doğmamış çocuğu üzerinden kurduğu planlar karşısında eli kolu bağlanan Eşref, Nisan'a son kez sarılarak veda etmek zorunda kalır.