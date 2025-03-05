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Haberler Yaşam Eşref Rüya konusu ve oyuncuları | Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman başlıyor, konusu ne?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 16:04

Eşref Rüya konusu ve oyuncuları | Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman başlıyor, konusu ne?

Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle ekranlara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan dizi, yayın tarihiyle de merak konusu. Peki, Eşref Rüya dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Eşref Rüya konusu ve oyuncuları | Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman başlıyor, konusu ne?

Eşref Rüya dizisi, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın üstlendiği projenin, senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral üstlendi. Merak uyandıran hikayesi ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken yapımın ne zaman başlayacağı ve konusunun ne olduğu ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Eşref Rüya dizisiyle ilgili merak edilenler...

Eşref Rüya konusu ve oyuncuları | Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman başlıyor, konusu ne?

EŞREF RÜYA DİZİSİ KONUSU NE?

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu Eşref Rüya dizisi, izleyicileri derinden etkileyecek bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak. Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref'i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya'dan sonra Eşref'in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.

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Eşref Rüya konusu ve oyuncuları | Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman başlıyor, konusu ne?

Eşref ve Nisan'ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek. Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

Eşref Rüya konusu ve oyuncuları | Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman başlıyor, konusu ne?

EŞREF RÜYA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın kaleme aldığı Eşref Rüya'nın kadrosunda;

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya konusu ve oyuncuları | Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman başlıyor, konusu ne?

EŞREF RÜYA DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Açıklanması durumunda haberimize eklenecektir.