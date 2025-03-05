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Eşref Rüya konusu ve oyuncuları | Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman başlıyor, konusu ne?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
16:04
Eşref Rüya konusu ve oyuncuları | Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman başlıyor, konusu ne?
Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle ekranlara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan dizi, yayın tarihiyle de merak konusu. Peki, Eşref Rüya dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...