EURO 2024 Avrupa Şampiyonası ne zaman başlayacak? Türkiye’nin ilk maçı hangi takımla? İşte A Milli Takım maç takvimi ve grubu

EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

EURO 2024, 14 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da yapılacak. Turnuva, Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da gerçekleşecek açılış maçıyla başlayacak. Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf gibi şehirler, heyecan dolu maçlara ev sahipliği yapacak. Grup maçları 26 Haziran'da sona erecek ve ardından 29 Haziran'da son 16 turu başlayacak. Çeyrek final maçları 5-6 Temmuz'da, yarı final maçları ise 9-10 Temmuz'da oynanacak. Şampiyon ise 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek final maçıyla belli olacak.