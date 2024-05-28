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Haberler Yaşam EURO 2024 Avrupa Şampiyonası ne zaman başlayacak? Türkiye’nin ilk maçı hangi takımla? İşte A Milli Takım maç takvimi ve grubu
Giriş Tarihi: 28.05.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 11:42

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası ne zaman başlayacak? Türkiye’nin ilk maçı hangi takımla? İşte A Milli Takım maç takvimi ve grubu

Süper Lig'in final düdüğünün ardından Türkiye'nin gözü, A Milli Futbol Takımı'nın katılacağı Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çevrildi. "EURO 2024 Avrupa Şampiyonası ne zaman başlayacak?" araştırılması yapılıyor. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı bu büyük organizasyonda, Berlin'den Düsseldorf'a kadar uzanan 10 şehirde heyecan dorukta olacak. Türkiye'nin maç programı ve rakipleri netleşti. Şimdi, Türkiye'nin Avrupa'daki performansı için nefesler tutuldu. Peki, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası ne zaman başlayacak? Türkiye'nin ilk maçı hangi takımla? İşte A Milli Takım maç takvimi ve grubu

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası ne zaman başlayacak? Türkiye’nin ilk maçı hangi takımla? İşte A Milli Takım maç takvimi ve grubu

Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası(EURO 2024) için maç heyecanı başladı. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon için Avrupa Şampiyonası ne zaman başlayacak araştırılmaya başladı. Peki, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası ne zaman başlayacak?

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası ne zaman başlayacak? Türkiye’nin ilk maçı hangi takımla? İşte A Milli Takım maç takvimi ve grubu

EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?
EURO 2024, 14 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da yapılacak. Turnuva, Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da gerçekleşecek açılış maçıyla başlayacak. Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf gibi şehirler, heyecan dolu maçlara ev sahipliği yapacak. Grup maçları 26 Haziran'da sona erecek ve ardından 29 Haziran'da son 16 turu başlayacak. Çeyrek final maçları 5-6 Temmuz'da, yarı final maçları ise 9-10 Temmuz'da oynanacak. Şampiyon ise 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek final maçıyla belli olacak.

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EURO 2024 Avrupa Şampiyonası ne zaman başlayacak? Türkiye’nin ilk maçı hangi takımla? İşte A Milli Takım maç takvimi ve grubu

MİLLİ TAKIMIN EURO 2024 MAÇ PROGRAMI
Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.
Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.
18 Haziran Salı:
Türkiye-Gürcistan (Dortmund)
22 Haziran Cumartesi:
Türkiye-Portekiz (Dortmund)
26 Haziran Çarşamba:
Çekya-Türkiye (Hamburg)

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası ne zaman başlayacak? Türkiye’nin ilk maçı hangi takımla? İşte A Milli Takım maç takvimi ve grubu

EURO 2024 GRUPLARI
A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası ne zaman başlayacak? Türkiye’nin ilk maçı hangi takımla? İşte A Milli Takım maç takvimi ve grubu

D Grubu: Fransa, Hollanda, Avusturya, Polonya,
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna
F Grubu: TÜRKİYE, Portekiz, Çekya, Gürcistan,

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