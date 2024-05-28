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EURO 2024 Avrupa Şampiyonası ne zaman başlayacak? Türkiye’nin ilk maçı hangi takımla? İşte A Milli Takım maç takvimi ve grubu
Giriş Tarihi: 28.05.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
11:42
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası ne zaman başlayacak? Türkiye’nin ilk maçı hangi takımla? İşte A Milli Takım maç takvimi ve grubu
Süper Lig'in final düdüğünün ardından Türkiye'nin gözü, A Milli Futbol Takımı'nın katılacağı Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çevrildi. "EURO 2024 Avrupa Şampiyonası ne zaman başlayacak?" araştırılması yapılıyor. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı bu büyük organizasyonda, Berlin'den Düsseldorf'a kadar uzanan 10 şehirde heyecan dorukta olacak. Türkiye'nin maç programı ve rakipleri netleşti. Şimdi, Türkiye'nin Avrupa'daki performansı için nefesler tutuldu. Peki, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası ne zaman başlayacak? Türkiye'nin ilk maçı hangi takımla? İşte A Milli Takım maç takvimi ve grubu