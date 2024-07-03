EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TARİHİ: EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti? İşte program

Avrupa futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. A milli Takımımız son 16 turunda gösterdiği başarıyla çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finale yükselen takımlar merak konusu oldu. Peki Euro 20 24:15 final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti?