Haberler
Yaşam
EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TARİHİ: EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti? İşte program
Giriş Tarihi: 03.07.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
22:17
EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TARİHİ: EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti? İşte program
Euro 2024 çeyrek final eşleşmeleri ve Euro 2024 maç programı araştırılıyor. Almanya'nın evsahibiliğinde 24 takımın katılımıyla başlayan Avrupa futbol Şampiyonası çeyrek final heyecanı için geri sayım başladı. 16 takım çeyrek final için kıyasıya rekabet edecek. Milli takımımızın da çeyrek finale yükseldiği bu organizasyonda çeyrek final maç tarihleri ve çeyrek final eşleşmeleri merak konusu oldu. Peki Euro 2024 çeyrek final maçları ne zaman?