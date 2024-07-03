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Giriş Tarihi: 03.07.2024 22:17 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 22:17

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TARİHİ: EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti? İşte program

Euro 2024 çeyrek final eşleşmeleri ve Euro 2024 maç programı araştırılıyor. Almanya'nın evsahibiliğinde 24 takımın katılımıyla başlayan Avrupa futbol Şampiyonası çeyrek final heyecanı için geri sayım başladı. 16 takım çeyrek final için kıyasıya rekabet edecek. Milli takımımızın da çeyrek finale yükseldiği bu organizasyonda çeyrek final maç tarihleri ve çeyrek final eşleşmeleri merak konusu oldu. Peki Euro 2024 çeyrek final maçları ne zaman?

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TARİHİ: EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti? İşte program

Avrupa futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. A milli Takımımız son 16 turunda gösterdiği başarıyla çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finale yükselen takımlar merak konusu oldu. Peki Euro 20 24:15 final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti?

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TARİHİ: EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti? İşte program

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
EURO 2024 çeyrek final karşılaşmaları, 5-6 Temmuz 2024 tarihleri arasında oynanacak.

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EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TARİHİ: EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti? İşte program

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

1. Maç: İspanya | Almanya

2. Maç: Portekiz | Fransa

3. Maç: İngiltere | İsviçre

4. Maç: Hollanda | Türkiye

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TARİHİ: EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti? İşte program

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçını 2-1'lik skorla kazandı. Hollanda A Milli Futbol Takımı ile arasındaki kıran kırana mücadele 6 Temmuz Cumartesi gerçekleşecek.

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TARİHİ: EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti? İşte program

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin çeyrek inale yükselmesinin ardından Hollanda ile çeyrek final maçı oynayacak. Türkiye-Hollanda çeyrek final maçı 6 Temmuz 2024'te saat 22.00'da gerçekleşecek.

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