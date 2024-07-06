EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TAKVİMİ: EURO 2024 yarı final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti?

Avrupa futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor.Milli takımımızın bu akşam ki Hollanda ile oynayacağı maçtan sonra yarı finale çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Yarı finale yükselen takımlar merak konusu oldu. Peki Euro 2024 yarı final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti?