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Haberler Yaşam EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TAKVİMİ: EURO 2024 yarı final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 21:43 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 21:43

EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TAKVİMİ: EURO 2024 yarı final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti?

Euro 2024 yarı final eşleşmeleri ve Euro 2024 maç programı araştırılıyor. Almanya'nın evsahibiliğinde 24 takımın katılımıyla başlayan Avrupa futbol Şampiyonası yarı final heyecanı için geri sayım başladı. 16 takım yarı final için kıyasıya rekabet edecek. Milli takımımızın da yarı finale yükselip yükselmeyeceği heyecanla beklenirken bu organizasyonda yarı final maç tarihleri ve yarı final eşleşmeleri merak konusu oldu. Peki Euro 2024 yarı final maçları ne zaman?

EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TAKVİMİ: EURO 2024 yarı final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti?

Avrupa futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor.Milli takımımızın bu akşam ki Hollanda ile oynayacağı maçtan sonra yarı finale çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Yarı finale yükselen takımlar merak konusu oldu. Peki Euro 2024 yarı final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti?

EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TAKVİMİ: EURO 2024 yarı final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti?

EURO 2024 HANGİ TAKIMLAR YARI FİNALE KALDI?
EURO 2024 yarı finale ilk yükselen takım İspanya oldu. Ev sahibi Almanya'yı normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatmalarda deviren İspanya yarı final oynayacak.
Çeyrek final heyecanının yaşandığı bir diğer karşılaşma olan Portekiz Fransa maçında yarı finale yükselen ikinci takım Fransa oldu.
6 Temmuz Cumartesi günü oynanan İsviçre - İngiltere maçında yarı finale yükselen takım İngiltere oldu Hollanda - Türkiye maçının ardından dördüncü yarı finalist netleşecek.

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EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TAKVİMİ: EURO 2024 yarı final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti?

EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final eşleşmeleri son 16 turu maçlarıyla birlikte belli olmuştu.

İşte yarı final eşleşmeleri:

Fransa-İspanya
İngiltere'nin rakibi Hollanda - Türkiye maçının kazananı olacak.

EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TAKVİMİ: EURO 2024 yarı final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti?

YARI FİNAL MAÇ TARİHLERİ
. Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçları 9-10 Temmuz'da oynanacak. İspanya - Fransa mücadelesi 9 Temmuz Salı saat 22:00'da oynanacak

EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TAKVİMİ: EURO 2024 yarı final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti?
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