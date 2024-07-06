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EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TAKVİMİ: EURO 2024 yarı final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
21:43
EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ve TAKVİMİ: EURO 2024 yarı final maçları ne zaman, hangi takımlar eşleşti?
Euro 2024 yarı final eşleşmeleri ve Euro 2024 maç programı araştırılıyor. Almanya'nın evsahibiliğinde 24 takımın katılımıyla başlayan Avrupa futbol Şampiyonası yarı final heyecanı için geri sayım başladı. 16 takım yarı final için kıyasıya rekabet edecek. Milli takımımızın da yarı finale yükselip yükselmeyeceği heyecanla beklenirken bu organizasyonda yarı final maç tarihleri ve yarı final eşleşmeleri merak konusu oldu. Peki Euro 2024 yarı final maçları ne zaman?