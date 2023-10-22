Ev sahibi para için insanlığını kaybetti: Kiracı gözlerine inanamadı!

Ev sahibinin yaptıkları herkesi şaşırttı. Pes dedirten olay Antalya Kepez'de yaşandı. Engelli oğlu Taha Erbey Bulut ile yaşayan Gülsen Bulut, bir süre önce ev sahibi E.D. ile kira artışı nedeniyle anlaşmazlık yaşamaya başladı. Geçen sene 850 lira olan kirasını 1500 liraya yükselten Bulut, geçen mart ayında ev sahibinden gelen taleple ne yapacağını şaşırdı. Taha Erbey'e bakmak zorunda olduğu için çalışamayan, oğlu üzerinden aldığı engelli maaşıyla geçinen Bulut, haziran ayına kadar kirayı 5 bin, sonrasında 10 bin liraya yükseltmek isteyen ev sahibine olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine ev sahibi, tahliye davası açtı. Dava uzlaşmacıya gitti. Bu sırada ev sahibi E.D., iddiaya göre su sayacını söktü. Ev sahibi hakkında polise şikayetçi olan Bulut, önceki gün oğlunu okuldan alıp geldiğinde şaşkınlık yaşadı. 10 BİN LİRA KİRA İSTEDİ Ev sahibinin kapısını tekmelediğini söyleyen Bulut, 'İlk gelip kapımı tekmeledi sonra su sayacını söktü. En son dün oğlumu okula götürdüğüm saatte eve gelip camları kırıp gitmiş. Hazirandan bu yana birçok kez şikayetçi oldum. Tahliye etmek için dava açtı. Dün uzlaştırmanın da son günüydü ve uzlaşmak istemediğini söyledi. Okuldan gelince camların kırık olduğunu gördüm. Komşulara sordum ve ev sahibinin bir çubuğun ucuna bağladığı metal ile camları kırdığını söylediler' diye konuştu.