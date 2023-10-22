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Haberler Yaşam Ev sahibi para için insanlığını kaybetti: Kiracı gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 22.10.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 11:41

Ev sahibi para için insanlığını kaybetti: Kiracı gözlerine inanamadı!

Antalya'da inanılmaz bir olay yaşandı. Engelli oğlu ile yaşayan Gülsen Bulut'un kirası haziran ayında 5 bin liraya çıktı. Gözü doymayan ev sahibi, bir süre sonra kirayı 10 bin liraya çıkardı. İstediğini alamayınca bakın neler yaptı.

Ev sahibi para için insanlığını kaybetti: Kiracı gözlerine inanamadı!

Ev sahibinin yaptıkları herkesi şaşırttı. Pes dedirten olay Antalya Kepez'de yaşandı. Engelli oğlu Taha Erbey Bulut ile yaşayan Gülsen Bulut, bir süre önce ev sahibi E.D. ile kira artışı nedeniyle anlaşmazlık yaşamaya başladı.

Ev sahibi para için insanlığını kaybetti: Kiracı gözlerine inanamadı!

Geçen sene 850 lira olan kirasını 1500 liraya yükselten Bulut, geçen mart ayında ev sahibinden gelen taleple ne yapacağını şaşırdı.

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Ev sahibi para için insanlığını kaybetti: Kiracı gözlerine inanamadı!

Taha Erbey'e bakmak zorunda olduğu için çalışamayan, oğlu üzerinden aldığı engelli maaşıyla geçinen Bulut, haziran ayına kadar kirayı 5 bin, sonrasında 10 bin liraya yükseltmek isteyen ev sahibine olumsuz yanıt verdi.

Ev sahibi para için insanlığını kaybetti: Kiracı gözlerine inanamadı!

Bunun üzerine ev sahibi, tahliye davası açtı. Dava uzlaşmacıya gitti. Bu sırada ev sahibi E.D., iddiaya göre su sayacını söktü. Ev sahibi hakkında polise şikayetçi olan Bulut, önceki gün oğlunu okuldan alıp geldiğinde şaşkınlık yaşadı.

Ev sahibi para için insanlığını kaybetti: Kiracı gözlerine inanamadı!

10 BİN LİRA KİRA İSTEDİ
Pencere camlarının tamamının kırık olduğunu gören kadın çevredekilere sorduğunda, ev sahibi E.D.'nin ucuna metal bağladığı uzun çubukla camlarını kırdığını öğrendi. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Bulut'un evine gelen polisler incelemede bulundu. Bulut, polis merkezine giderek ev sahibi E.D. hakkında ikinci kez şikayetçi oldu.
4 senedir aynı adreste oğluyla birlikte yaşayan Gülsen Bulut, ev sahibinin istediği artışı yapamayacağını, başka eve taşınmak için de maddi gücünün yetersiz olduğunu söyledi. Bulut, "Mart ayında kontratım bitti. Marttan hazirana kadar sorun yaşamaya başladık. Kiramı yüzde 83 zam yaparak 850 liradan 1500 liraya yükselttik. Onu kabul etmedi ve kapıma gelip 'Hazirana kadar 5 bin lira, hazirandan sonra da 10 bin lira vereceksin' dedi. Ben de çocuğumun engelli maaşıyla geçindiğimizi bu nedenle veremeyeceğimi söyledim" dedi.

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