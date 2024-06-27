Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI || Evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:46 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 19:46

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI || Evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Evde bakım maaşının ne kadar olacağı 2024 Temmuz memur zammı öncesinde merak ediliyor. Yılda 2 defa toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memurların alacağı zam oranı sonrası evde bakım maaşları da değişecek. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, evde bakım maaşı 2024 Temmuz zammı!

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI || Evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur maaşlarına yılın ikinci zammı uygulanacak ve evde bakım maaşına yapılacak zam oranı da kesinleşecek. Bu noktada zamlı evde bakım maaşı hesaplamaları başladı. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI || Evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Haziran enflasyon beklentileri netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI || Evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak.

Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI || Evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor.

Evde bakım maaşının memur zammı sonrasında 9 bin 130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI || Evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

EVDE BAKIM YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda "Ağır Engelli" olduğunu belgelendirenler.

Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.

Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3'ünden az olanlar(Bugünkü asgari ücrete göre 467 TL)

SON DAKİKA