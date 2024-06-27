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EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI || Evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
19:46
Evde bakım maaşının ne kadar olacağı 2024 Temmuz memur zammı öncesinde merak ediliyor. Yılda 2 defa toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memurların alacağı zam oranı sonrası evde bakım maaşları da değişecek. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, evde bakım maaşı 2024 Temmuz zammı!