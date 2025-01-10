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EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI YATAN İLLER: Ocak ayı evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ne zaman hesaplarda?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
17:08
EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI YATAN İLLER: Ocak ayı evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ne zaman hesaplarda?
Evde bakım maaşı yatan iller gündemde. Memur maaşlarına gelen zammın ardından sosyal desteklerde de birçok ödeme güncellendi.Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım aylığı her ay banka hesaplarına yatırılan ücret için araştırmalar başladı. her ayın 15 ile 31'i arasında ödenen destek için bekleyiş sürüyor.Peki zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte zamlı ödemeler yatan iller sorgulama