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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
11:38
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?
Ocak ayı evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin sorgulamalar sürüyor. İhtiyaç sahibi bireylerin yararlandığı evde bakım maaşı, her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ocak ayından itibaren geçerli olacak zamlı ödemelerin yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen hak sahipleri, SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulamalara başladı. Peki, Ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı..