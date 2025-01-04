EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2025?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı, 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla zamlandı. Enflasyon oranları ve memur maaş katsayısındaki değişim ile artan evde bakım maaşının ne kadar olduğu belli oldu.

Buna göre; evde bakım maaşları 9.077,96 TL'den %11,54'lük artış ile 10.125,56 TL'ye yükseldi.