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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:38

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

Ocak ayı evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin sorgulamalar sürüyor. İhtiyaç sahibi bireylerin yararlandığı evde bakım maaşı, her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ocak ayından itibaren geçerli olacak zamlı ödemelerin yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen hak sahipleri, SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulamalara başladı. Peki, Ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı..

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

2025 yılının Ocak ayında evde bakım maaşı alan vatandaşlar, zamlı ödemelerin ne zaman hesaplarına yatacağını öğrenmek istiyor. Yeni yıl itibarıyla memur maaşlarına yapılan zam oranıyla birlikte, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, sosyal yardım ödemeleri ve engelli maaşlarında da artışlar belli oldu. Peki, 2025 Ocak ayında zamlı evde bakım aylıkları hangi tarihte yatırılacak? İşte, detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2025?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı, 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla zamlandı. Enflasyon oranları ve memur maaş katsayısındaki değişim ile artan evde bakım maaşının ne kadar olduğu belli oldu.

Buna göre; evde bakım maaşları 9.077,96 TL'den %11,54'lük artış ile 10.125,56 TL'ye yükseldi.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Ocak ayı zamlı evde bakım maaşları, 15 Ocak Çarşamba itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacaktır.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL SORGULLANIR?

Evde bakım maaşlarının yattığı iller, e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası aracılığıyla, T.C. kimlik numarası ve şifre ile kolayca öğrenilebilir.

Ayrıca, evde bakım maaşı durumu SMS ile de sorgulanabilir. Bunun için "BAKIYE" yazıp, 4747'ye kısa mesaj gönderilmesi yeterlidir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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