EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 NİSAN 2023 SORGULA: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım parası ocak zammı ile 4 bin 337 TL'ye yükselmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada desteği yatmaya başladığını bildirdi. Bu noktada vatandaşlar "evde bakım maaşı yatan iller listesi Nisan 2023" araştırmasını yapıyor. Hali hazırda yardımı alanlar, "evde bakım maaşı neden yatmadı, evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaktalar. Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ve SMS üzerinden yapılmakta. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar