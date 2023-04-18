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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 NİSAN 2023 SORGULA: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 08:47

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 NİSAN 2023 SORGULA: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım parası ocak zammı ile 4 bin 337 TL'ye yükselmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada desteği yatmaya başladığını bildirdi. Bu noktada vatandaşlar "evde bakım maaşı yatan iller listesi Nisan 2023" araştırmasını yapıyor. Hali hazırda yardımı alanlar, "evde bakım maaşı neden yatmadı, evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaktalar. Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ve SMS üzerinden yapılmakta. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 NİSAN 2023 SORGULA: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak soruları vatandaşlar tarafından yanıt aramakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım parası Nisan 2023 hakkında açıklamalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 NİSAN 2023 SORGULA: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak?

BAKAN YANIK DUYURDU: NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay ödenecek 2 milyar 432 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2006'da başlatılan "Evde Bakım Yardımı" ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını ile bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 NİSAN 2023 SORGULA: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.

Bakan Yanık, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 568 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 NİSAN 2023 SORGULA: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak?

Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim."

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 NİSAN 2023 SORGULA: Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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