EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2025 || Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu kaç TL, ne zaman yatacak? Sosyal destek yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları Ocak ayı ödemeleri için yanıt arıyor. Bakıma muhtaç engelli, yaşlı ve hasta bireylerin bakımını üstlenen kişilere ödenen sosyal destek her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2025 Ocak zammı ile yüzde 11,54 oranında artış yaşayan devlet desteği 10.125,55 TL'ye ulaştı. Hak sahipleri evde bakım parasının hesaplara geçeceği tarihi öğrenmek için Bakanlıktan gelecek açıklamaları dikkatle takip ediyor. İşte, 5 Ocak 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar...