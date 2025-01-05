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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2025 || Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu kaç TL, ne zaman yatacak? Sosyal destek yatan iller listesi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
12:25
EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2025 || Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu kaç TL, ne zaman yatacak? Sosyal destek yatan iller listesi
Evde bakım maaşı zammı belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek programı 2025 Ocak zammı ile artış yaşadı. Yüzde 11,54 oranındaki memur maaşı zammı sonrasında sosyal t-yardım 10.125,55 TL'ye yükseldi. Hak sahipleri zamlı yardımın hesaplarına geçeceği tarihi öğrenmek için bilgi arayışında. Zamlı yardımlar Ocak ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarında olacak. Peki; 5 Ocak evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardımlar ne kadar oldu? İşte, Evde bakım maaşı yatan iller listesi...