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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2025 || Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu kaç TL, ne zaman yatacak? Sosyal destek yatan iller listesi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 12:25

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2025 || Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu kaç TL, ne zaman yatacak? Sosyal destek yatan iller listesi

Evde bakım maaşı zammı belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek programı 2025 Ocak zammı ile artış yaşadı. Yüzde 11,54 oranındaki memur maaşı zammı sonrasında sosyal t-yardım 10.125,55 TL'ye yükseldi. Hak sahipleri zamlı yardımın hesaplarına geçeceği tarihi öğrenmek için bilgi arayışında. Zamlı yardımlar Ocak ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarında olacak. Peki; 5 Ocak evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardımlar ne kadar oldu? İşte, Evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2025 || Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu kaç TL, ne zaman yatacak? Sosyal destek yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları Ocak ayı ödemeleri için yanıt arıyor. Bakıma muhtaç engelli, yaşlı ve hasta bireylerin bakımını üstlenen kişilere ödenen sosyal destek her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2025 Ocak zammı ile yüzde 11,54 oranında artış yaşayan devlet desteği 10.125,55 TL'ye ulaştı. Hak sahipleri evde bakım parasının hesaplara geçeceği tarihi öğrenmek için Bakanlıktan gelecek açıklamaları dikkatle takip ediyor. İşte, 5 Ocak 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2025 || Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu kaç TL, ne zaman yatacak? Sosyal destek yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2025 Ocak zammı ile artış evde bakım maaşı 11,54 oranında artış yaşadı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 7 bin 609 TL'den 10.125,55 TL'ye ulaştı.

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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2025 || Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu kaç TL, ne zaman yatacak? Sosyal destek yatan iller listesi

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor.

Bu sebeple Ocak ayı ödemelerinin de 15 Ocak Pazartesi günü veya takip eden günlerde zamlı olarak yatması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2025 || Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu kaç TL, ne zaman yatacak? Sosyal destek yatan iller listesi

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2025 || Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu kaç TL, ne zaman yatacak? Sosyal destek yatan iller listesi

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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