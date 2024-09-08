Giriş Tarihi: 08.09.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
14:21
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 8 EYLÜL 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı?
Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım parası sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden veya SMS ile yapılabiliyor. 9077 TL tutarındaki ödemeler için araştırmalar hız kazandı. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı? İşte 2024 Eylül ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi öğrenme ekranı...