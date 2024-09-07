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Giriş Tarihi: 07.09.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 13:56

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Eylül 2024 | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı Eylül 2024 ödemeleri için araştırmalar başladı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca ihtiyaç sahibi kişilere ödenen yardım desteği için ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Yılın ikinci yarısında zamlı ödenen destek için e-Devlet evde bakım maaşı ödemeleri sorgulamaları başladı. Peki, Evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Eylül 2024 | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ödemeleri için gözler ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a çevrildi. Bakanı Göktaş ödemeler yatırılmaya başlandığında kamuoyuna duyuruyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Evde bakım maaşı yatan iller Eylül 2024 listesi!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Eylül 2024 | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi Eylül 2024 | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

Evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31'i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Eylül 2024 | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Eylül 2024 | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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