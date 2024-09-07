Giriş Tarihi: 07.09.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
13:56
Evde bakım maaşı yatan iller listesi Eylül 2024 | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı Eylül 2024 ödemeleri için araştırmalar başladı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca ihtiyaç sahibi kişilere ödenen yardım desteği için ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Yılın ikinci yarısında zamlı ödenen destek için e-Devlet evde bakım maaşı ödemeleri sorgulamaları başladı. Peki, Evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar...