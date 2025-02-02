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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2025 ŞUBAT | Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 01:31 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 01:33

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2025 ŞUBAT | Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?

Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı bireylerin bakımına yardımcı olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen önemli bir destektir. Şubat 2025'te bu maaşın yatacağı iller, ödeme tarihleri ve zamlı maaş tutarı, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Evde bakım parası ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek, kaç TL? İşte, detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2025 ŞUBAT | Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?

Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, bakım hizmeti alan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Şubat 2025'te maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağı, hangi illerde yatan maaşların takip edileceği ve ödeme tutarlarında bir artış olup olmayacağı gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Evde bakım parası ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek, kaç TL? İşte, Evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2025 ŞUBAT | Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, şubat ayı ödemelerinin de 15 Şubat'ta başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2025 ŞUBAT | Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI ZAMLI MI YATACAK?

Bakan Göktaş, ocak ayı ödemelerinin yatırıldığını duyurduğu açıklamada, "Bu ay da toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Bildiğiniz gibi ocak ayında memur maaş katsayısında düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemelerini şubat ayında hak sahiplerinin hesabına yatıracağız ve bu artışla beraber evde bakım yardımı 10 bin 125 lira olarak yatırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2025 ŞUBAT | Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2025 ŞUBAT | Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?
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