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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2025 ŞUBAT | Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 01:31
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
01:33
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2025 ŞUBAT | Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?
Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı bireylerin bakımına yardımcı olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen önemli bir destektir. Şubat 2025'te bu maaşın yatacağı iller, ödeme tarihleri ve zamlı maaş tutarı, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Evde bakım parası ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek, kaç TL? İşte, detaylar...