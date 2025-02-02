EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2025 ŞUBAT | Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?

Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, bakım hizmeti alan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Şubat 2025'te maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağı, hangi illerde yatan maaşların takip edileceği ve ödeme tutarlarında bir artış olup olmayacağı gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Evde bakım parası ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek, kaç TL? İşte, Evde bakım maaşı yatan iller listesi...