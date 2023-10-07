Evde bakım maaşı yattı mı, 2023 Ekim ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları ekim ayı itibariyle sorgulanmaya başladı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyduğu tespit edilmiş kişi ve ailelerine ödenen evde bakım parası ödeme tarihleri gündeme geldi. SMS ve e-Devlet ile evde bakım aylığı sorgulama ekranına kolay bir şekilde erişilebiliyor. İl il ödeme tarihleri değişiklik gösterirken vatandaşlar yaşadıkları il bazında hesaplarının durumunu öğrenmek için kolları sıvadı. Peki, 2023 Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yattı? İşte, evde bakım aylığı sorgulama ekranı ve ödeme tarihleri…