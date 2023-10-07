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Giriş Tarihi: 07.10.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 16:46

Evde bakım maaşı yattı mı, 2023 Ekim ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları ekim ayı itibariyle sorgulanmaya başladı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyduğu tespit edilmiş kişi ve ailelerine ödenen evde bakım parası ödeme tarihleri gündeme geldi. SMS ve e-Devlet ile evde bakım aylığı sorgulama ekranına kolay bir şekilde erişilebiliyor. İl il ödeme tarihleri değişiklik gösterirken vatandaşlar yaşadıkları il bazında hesaplarının durumunu öğrenmek için kolları sıvadı. Peki, 2023 Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yattı? İşte, evde bakım aylığı sorgulama ekranı ve ödeme tarihleri…

Evde bakım maaşı yattı mı, 2023 Ekim ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Evde bakım maaşı yattı mı Ekim 2023 sorusu arama motorlarındaki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahibi kişilerin hesaplarına ödenen evde bakım maaşı son dakika hesaplara yattı duyurusu bekleniyor. 5 bin 98 TL olarak bakıma muhtaç kişilere ödenen ödemelerin durumunu online olarak öğrenmek mümkün. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yattı? İşte, 2023 Ekim ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.

Evde bakım maaşı yattı mı, 2023 Ekim ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Ağustos ayı ödemelerinin de 15 Ekim tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ekim ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Evde bakım maaşı yattı mı, 2023 Ekim ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

Evde bakım maaşı yattı mı, 2023 Ekim ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yattı mı, 2023 Ekim ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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