Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
11:26
Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi öğrenme ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller listesi Eylül ayına giriş yapılmasının ardından hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım parası sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden veya SMS ile yapılabiliyor. Yeni ayın gelmesi ile birlikte hak sahipleri belirlenen tarihlerde 9077 TL tutarındaki ödemeyi hesaplarında görecek. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2024 Eylül ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi öğrenme ekranı...