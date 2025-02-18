Haberler
Yaşam
“Evde kanlar içinde bulduk” diye ihbar ettiler: Korkunç gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
22:52
“Evde kanlar içinde bulduk” diye ihbar ettiler: Korkunç gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı!
Konya'nın Beyşehir ilçesinde başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edilen Ahmet Değirmenci hayatını kaybetti. Değirmenci'yi "evde kanlar içinde bulduk" diyen arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. İncelenen kamera kayıtlarında ise korkunç gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar…