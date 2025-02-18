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Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:52 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 22:52

“Evde kanlar içinde bulduk” diye ihbar ettiler: Korkunç gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edilen Ahmet Değirmenci hayatını kaybetti. Değirmenci'yi "evde kanlar içinde bulduk" diyen arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. İncelenen kamera kayıtlarında ise korkunç gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar…

DHA
Evde kanlar içinde bulduk diye ihbar ettiler: Korkunç gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı!

Olay dün Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan bir evde meydana geldi. R.D., M.E.B. ve A.P., dün arkadaşları Ahmet Değirmenci'nin kızını arayıp, 'Babana ulaşamıyoruz?' dedi.

Evde kanlar içinde bulduk diye ihbar ettiler: Korkunç gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı!

Ardından 3 arkadaş, buluştukları Değirmenci'nin kızıyla birlikte eve gitti. İçeri girdiklerinde Değirmenci'yi banyoda kanlar içerisinde gören 3 arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, 'Arkadaşımız Ahmet Değirmenci'yi evde kanlar içinde bulduk' diye haber verdi.

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Evde kanlar içinde bulduk diye ihbar ettiler: Korkunç gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı!

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Değirmenci'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Değirmenci'nin cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde kanlar içinde bulduk diye ihbar ettiler: Korkunç gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı!

Yapılan ilk otopside Değirmenci'nin başına aldığı darbe sonucu kafa travması ve aşırı kan kaybı sonucu öldüğü saptandı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde R.D., M.E.B. ve A.P.'nin daha önce eve girip çıktığını belirledi.

Evde kanlar içinde bulduk diye ihbar ettiler: Korkunç gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı!

Bunun üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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