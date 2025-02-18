“Evde kanlar içinde bulduk” diye ihbar ettiler: Korkunç gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı!

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Değirmenci'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Değirmenci'nin cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.