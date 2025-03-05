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Haberler Yaşam Evinde Uyuyan Kadına Gök Taşı Çarptı! Ann Hodges akılalmaz bir olayla tarihte bir ilke imza attı
Giriş Tarihi: 05.03.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 13:47

Evinde Uyuyan Kadına Gök Taşı Çarptı! Ann Hodges akılalmaz bir olayla tarihte bir ilke imza attı

Bir gök taşının atmosferi geçip Dünya'ya çarpıP bir insana zarar vermesi, son derece nadir görülen bir olay olsa da, bu kadar nadir bir olayın geçekleşmesi imkansız değil. 1954 yılında, Alabama'da yaşayan Ann Hodges'ın yaşadığı talihsiz olay, bu ihtimalin gerçek olabileceğini gösterdi. Ann Hodges, gök taşının vücuduna isabet ederek yaralanan ilk insan olarak tarihe geçti. Peki, gerçekten şanssızlık mıydı, yoksa bu olay sadece ne kadar düşük olursa olsun bir olasılığın gerçekleşmesinden ibaret miydi? İşte, Ann Hodges'ın akıllara durgunluk veren hikayesi...

Evinde Uyuyan Kadına Gök Taşı Çarptı! Ann Hodges akılalmaz bir olayla tarihte bir ilke imza attı

1954 yılında Alabama eyaletinin Sylacauga kentinde, güneşli bir öğleden sonra, Ann Hodges battaniyelere sarılmış halde kanepesinde uyuklarken, beyzboll topu büyüklüğünde siyah bir taş parçası aniden tavandan düştü. Taş, önce bir radyoya çarptı, ardından Ann'in kalçasına isabet etti ve geride yuvarlak bir morluk bıraktı. Bu olay ile ile birlikte Ann Hodges tarihin bilinen tek gök taşı kurbanı olarak anılmasına yol açtı.

Evinde Uyuyan Kadına Gök Taşı Çarptı! Ann Hodges akılalmaz bir olayla tarihte bir ilke imza attı

TARİHİN BİLİNEN TEK GÖKTAŞI KURBANININ GERÇEK HİKAYESİ

Tarihler 30 Kasım 1954. Saat 12:46'yı gösterirken, ABD'nin Alabama eyaletindeki Sylacauga kasabasında yaşayanlar, gökyüzünde olağanüstü bir olaya tanık oldular. O gün, gökyüzünü parlak bir ışık topu gibi kesen bir meteor, büyük bir hızla yeryüzüne doğru ilerliyordu.

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Evinde Uyuyan Kadına Gök Taşı Çarptı! Ann Hodges akılalmaz bir olayla tarihte bir ilke imza attı

TAVANDAN DÜŞEN GÖK TAŞI

Atmosfere girdikten sonra şiddetli bir patlamayla en az üç parçaya ayrıldı. Bu parçalardan biri, inanılması güç bir şekilde Ann Hodges'ın evine doğru yöneldi. O sırada 34 yaşındaki Ann, evinde, kanepesinde huzur içinde uyuyordu. Her şey bir anda oldu: Tavandan gelen korkunç bir gürültü, etrafa saçılan toz bulutu ve sert bir çarpma sesi...

Evinde Uyuyan Kadına Gök Taşı Çarptı! Ann Hodges akılalmaz bir olayla tarihte bir ilke imza attı

Önce odadaki sehpayı devirip yere düşürdü, ardından hız kesmeden Emily'nin sağ omzuna ve koluna çarptı. Zavallı kadın, ani ve keskin bir acıyla uykusundan sıçrayarak uyandı. İlk anda neler olduğunu kavrayamadı, çünkü odada yoğun bir duman ve kaos hâkimdi.

Evinde Uyuyan Kadına Gök Taşı Çarptı! Ann Hodges akılalmaz bir olayla tarihte bir ilke imza attı

ANN HODGES'UN MUCİZEVİ KURTULUŞU

Dr. Moody Jacobs, 1954 yılında evinin içindeyken bir meteorun çarpması sonucu hastası Ann Elizabeth Hodges'un yan tarafında ve kalçasında oluşan dev bir morluğu gösteriyor. Ann Hodges'a çarpan Sylacauga meteoru, ABD'de bir insana zarar veren ilk belgelenmiş dünya dışı nesnedir.