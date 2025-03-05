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Evinde Uyuyan Kadına Gök Taşı Çarptı! Ann Hodges akılalmaz bir olayla tarihte bir ilke imza attı
Giriş Tarihi: 05.03.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
13:47
Evinde Uyuyan Kadına Gök Taşı Çarptı! Ann Hodges akılalmaz bir olayla tarihte bir ilke imza attı
Bir gök taşının atmosferi geçip Dünya'ya çarpıP bir insana zarar vermesi, son derece nadir görülen bir olay olsa da, bu kadar nadir bir olayın geçekleşmesi imkansız değil. 1954 yılında, Alabama'da yaşayan Ann Hodges'ın yaşadığı talihsiz olay, bu ihtimalin gerçek olabileceğini gösterdi. Ann Hodges, gök taşının vücuduna isabet ederek yaralanan ilk insan olarak tarihe geçti. Peki, gerçekten şanssızlık mıydı, yoksa bu olay sadece ne kadar düşük olursa olsun bir olasılığın gerçekleşmesinden ibaret miydi? İşte, Ann Hodges'ın akıllara durgunluk veren hikayesi...