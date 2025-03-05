Evinde Uyuyan Kadına Gök Taşı Çarptı! Ann Hodges akılalmaz bir olayla tarihte bir ilke imza attı

TAVANDAN DÜŞEN GÖK TAŞI

Atmosfere girdikten sonra şiddetli bir patlamayla en az üç parçaya ayrıldı. Bu parçalardan biri, inanılması güç bir şekilde Ann Hodges'ın evine doğru yöneldi. O sırada 34 yaşındaki Ann, evinde, kanepesinde huzur içinde uyuyordu. Her şey bir anda oldu: Tavandan gelen korkunç bir gürültü, etrafa saçılan toz bulutu ve sert bir çarpma sesi...