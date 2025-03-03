Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Evinden ayrılan 36 yaşındaki kadın sırra kadem bastı: Arkadaşına oraya gideceğine dair mesaj atmış!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 22:43 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 22:43

Evinden ayrılan 36 yaşındaki kadın sırra kadem bastı: Arkadaşına oraya gideceğine dair mesaj atmış!

İstanbul'da evinden ayrılan ve arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Güler'den bir daha haber alınamadı. Güler'in endişeli ailesi kayıp başvurusu yaparken, kayıp kız için arama çalışması başlatıldı.

DHA
Evinden ayrılan 36 yaşındaki kadın sırra kadem bastı: Arkadaşına oraya gideceğine dair mesaj atmış!

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiği şeklinde mesaj gönderen Ece Güler'den bir daha haber alınamadı.

Evinden ayrılan 36 yaşındaki kadın sırra kadem bastı: Arkadaşına oraya gideceğine dair mesaj atmış!

Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Güler'in arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT, Sarıyer Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri, bugün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evinden ayrılan 36 yaşındaki kadın sırra kadem bastı: Arkadaşına oraya gideceğine dair mesaj atmış!

Ece Güler'in ailesinin polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Evinden ayrılan 36 yaşındaki kadın sırra kadem bastı: Arkadaşına oraya gideceğine dair mesaj atmış!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Evinden ayrılan 36 yaşındaki kadın sırra kadem bastı: Arkadaşına oraya gideceğine dair mesaj atmış!