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Evinden ayrılan 36 yaşındaki kadın sırra kadem bastı: Arkadaşına oraya gideceğine dair mesaj atmış!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
22:43
Evinden ayrılan 36 yaşındaki kadın sırra kadem bastı: Arkadaşına oraya gideceğine dair mesaj atmış!
İstanbul'da evinden ayrılan ve arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Güler'den bir daha haber alınamadı. Güler'in endişeli ailesi kayıp başvurusu yaparken, kayıp kız için arama çalışması başlatıldı.