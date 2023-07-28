Haberler Yaşam Evine çağırdığı sağlık çalışanına kabusu yaşattı: Tehdit etti... Odaya kilitledi... Sonra da...

Giriş Tarihi: 28.07.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 17:10

Evine çağırdığı sağlık çalışanına kabusu yaşattı: Tehdit etti... Odaya kilitledi... Sonra da...

Ümraniye'de alkol içerken kız kardeşinin fenalaşması üzerine ambulans çağıran Berkan A. 112 sağlık görevlilerine dehşeti yaşattı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştiği ortaya çıkan olayda, hastaya müdahale için eve girmek isteyen hemşire Zeynep B. köpek fobisi nedeniyle ev sahibinin köpeğini başka bir odaya götürmesini rica edince alkollü adam çıldırdı. Görevlilere küfür ve tehditler yağdıran Berkan A. diğer hemşire Kübra Y'yi ise kardeşine müdahalesi esnasında odaya kilitledi. Ambulansta ise çalışanlara tahsis edilen ön kabini işgal edip hakaretler yağdıran Berkan A'ya 12 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte korkunç olayın detayları…