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Giriş Tarihi: 28.07.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 17:10

Evine çağırdığı sağlık çalışanına kabusu yaşattı: Tehdit etti... Odaya kilitledi... Sonra da...

Ümraniye'de alkol içerken kız kardeşinin fenalaşması üzerine ambulans çağıran Berkan A. 112 sağlık görevlilerine dehşeti yaşattı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştiği ortaya çıkan olayda, hastaya müdahale için eve girmek isteyen hemşire Zeynep B. köpek fobisi nedeniyle ev sahibinin köpeğini başka bir odaya götürmesini rica edince alkollü adam çıldırdı. Görevlilere küfür ve tehditler yağdıran Berkan A. diğer hemşire Kübra Y'yi ise kardeşine müdahalesi esnasında odaya kilitledi. Ambulansta ise çalışanlara tahsis edilen ön kabini işgal edip hakaretler yağdıran Berkan A'ya 12 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte korkunç olayın detayları…

SEDA NUR GÜNAYDIN
Evine çağırdığı sağlık çalışanına kabusu yaşattı: Tehdit etti... Odaya kilitledi... Sonra da...

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Korkunç olay geçtiğimiz yıl haziran ayında İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Berkan A., kız kardeşinin fenalaşması üzerine ambulans çağırdı.

Evine çağırdığı sağlık çalışanına kabusu yaşattı: Tehdit etti... Odaya kilitledi... Sonra da...

Korku ve telaşla ambulansı arayan genç adam, ambulansı karşılamak için kapının önüne çıktı. Kısa bir süre sonra gelen ambulansın içindeki sağlık çalışanları Zeynep B. ve Kübra Y. hastaya müdahale etmek için eve çıktı.

KÖPEKTEN KORKUNCA ORTALIK KARIŞTI!

Tam eve girecekken Pomeranian cinsi köpeği gören sağlık çalışanı Zeynep B. köpek fobisi olduğunu anlattı. Berkan A.'dan köpeği bir odaya koymasını rica edince ortalık karıştı.

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Evine çağırdığı sağlık çalışanına kabusu yaşattı: Tehdit etti... Odaya kilitledi... Sonra da...

İddiaya göre alkollü Berkan A, hemşire Zeynep B'nin üzerine yürüyerek "Ne köpek fobisi, gir içeriye fobisini sinkaf ettiğim" şeklinde bağırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Zeynep B, eve giremezken diğer sağlık çalışanı Kübra Y, hastayla ilgilenmeye başladı.

Evine çağırdığı sağlık çalışanına kabusu yaşattı: Tehdit etti... Odaya kilitledi... Sonra da...

SAĞLIK ÇALIŞANINI ODAYA KİLİTLEDİ

Ancak Kübra Y'nin hastaya müdahalesi esnasında alkollü olan Berkan A. yine olay çıkardı. Bu kez de sağlık çalışanını kardeşinin bulunduğu odaya kilitleyen Berkan A., genç kadına kabusu yaşattı.

Evine çağırdığı sağlık çalışanına kabusu yaşattı: Tehdit etti... Odaya kilitledi... Sonra da...

Sağlık çalışanı kapıyı açmasını söylemesine rağmen dinlemeyen Berkan A, Kübra Y'nin "Bu şekilde hastaya bakamam" demesi üzerine sinir krizi geçirdi.

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