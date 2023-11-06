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Haberler Yaşam Evinin altında buldu: Tam 2 bin yıllık!
Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 10:46

Evinin altında buldu: Tam 2 bin yıllık!

Kayseri'de Mustafa Halıcıoğlu, 5 yıl önce tadilatına başladığı evinin altında iki bin yıllık yer altı şehri buldu. Hemen yetkililere koştu. Tarihçiler bile şoke oldu: 3-4 katlı…

DHA
Evinin altında buldu: Tam 2 bin yıllık!

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde Ağırnas Mahallesi'nde Mimar Sinan'ın evinin bulunduğu sokakta oturan Mustafa Halıcıoğlu, 5 yıl önce evini tadilat ettirmek için çalışmalara başladı.

Evinin altında buldu: Tam 2 bin yıllık!

Halıcıoğlu, sokak üzerindeki 4 evi de satın alarak tadilat çalışmalarını genişletti. Bu sırada samanlık olarak kullanılan yerleri temizleten Halıcıoğlu, evinin altında bir yer altı şehri olduğunu keşfetti.

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Evinin altında buldu: Tam 2 bin yıllık!

Halıcıoğlu'nun bulduğu yer altı şehri, ÇEKÜL Vakfı'nın da yardımları ile gün yüzüne çıkarıldı. Yer altı şehrine 'Halıcıoğlu Yer altı Şehri' adı verildi.

Evinin altında buldu: Tam 2 bin yıllık!

'ZAMAN İÇİNDE GENİŞLEDİ'
ÇEKÜL Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, "İçinde bulunmuş olduğumuz ve 'Halıcıoğlu' diye bilinen bu yer altı şehri, en az 3-4 yıl önce göz kestirdiğimiz ve hala çalışılan bir mekan. Mülk sahibi zaman içinde burada yer altı şehrinin içindeki hafriyatın ve çöpün çıkarılmasında inanılmaz bir gayret gösterdi. Kamunun burada bir yardımı yok. Bu işi de biraz gönül vererek yaptı. Çünkü severek yapmazsanız; bu işlerin hepsi sırtınızda yük olur. Bu yer altı şehrinin temizlendirilmesi ve girilebilir hale getirilmesi için çaba sarf etti. Yer altı şehri, ilk gördüğümüz andan itibaren zaman içinde genişledi" dedi.

Evinin altında buldu: Tam 2 bin yıllık!

EN AZ 2 BİN YILLIK...
Prof. Dr. Özsoy, "Burada tüneller ile geçiş yapılabilen birbirinden bağımsız en az 2 katman görünüyor. Mülkiyet sebebiyle bazı yerler kapatılmış durumda. Kapatılmamış yerler için konuşacak olursak, yer altı şehrinin en az 150-200 metre uzunluğu var. Bölgedeki yer altı şehirlerinin tarihi kadar eski durumda.

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