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Haberler Yaşam Evlilik arefesinde evde ölü bulunmuştu: 22 yaşındaki sağlık çalışanı Kübra Güner’e acı veda!
Giriş Tarihi: 20.11.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:59

Evlilik arefesinde evde ölü bulunmuştu: 22 yaşındaki sağlık çalışanı Kübra Güner’e acı veda!

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen esrarengiz olayda 22 yaşındaki Kübra Güner önceki gün evinde ölü bulundu. Talihsiz kadının Evlilik arefesinde olduğu öğrenildi. Bugün ailesinin gözyaşları eşliğinde toprağa verilen genç sağlık çalışanının, ölüm nedeni gizemini koruyor. Tabutundaki detay ise yürekleri yaktı…

İHA
Evlilik arefesinde evde ölü bulunmuştu: 22 yaşındaki sağlık çalışanı Kübra Güner’e acı veda!

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen esrarengiz olayda tıbbi sekreter olarak görev yapan 22 yaşındaki Kübra Güner evinde ölü bulunmuştu.

Evlilik arefesinde evde ölü bulunmuştu: 22 yaşındaki sağlık çalışanı Kübra Güner’e acı veda!

Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun'dan alınan genç sağlık çalışanının cenazesi Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinin Tilkiler Mahallesi'ne getirildi.

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Evlilik arefesinde evde ölü bulunmuştu: 22 yaşındaki sağlık çalışanı Kübra Güner’e acı veda!

Hayatını kaybeden Güner için evinin önünde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra cenazesi kalabalık topluluğunun omuzlarında Tilkiler Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi.

Evlilik arefesinde evde ölü bulunmuştu: 22 yaşındaki sağlık çalışanı Kübra Güner’e acı veda!

DÜĞÜN AREFESİNDEYDİ

Güner, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tilkiler Mahallesi Aile Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı kılınışı sırasında Kübra Güner'in cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine gelinliği konuldu.

Evlilik arefesinde evde ölü bulunmuştu: 22 yaşındaki sağlık çalışanı Kübra Güner’e acı veda!

Nişanlı olduğu ve düğün hazırlıklarına başladığı öğrenilen Kübra Güner'in ölümü ise şüphe uyandırdı.

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