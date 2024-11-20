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Evlilik arefesinde evde ölü bulunmuştu: 22 yaşındaki sağlık çalışanı Kübra Güner’e acı veda!
Giriş Tarihi: 20.11.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
14:59
Evlilik arefesinde evde ölü bulunmuştu: 22 yaşındaki sağlık çalışanı Kübra Güner’e acı veda!
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen esrarengiz olayda 22 yaşındaki Kübra Güner önceki gün evinde ölü bulundu. Talihsiz kadının Evlilik arefesinde olduğu öğrenildi. Bugün ailesinin gözyaşları eşliğinde toprağa verilen genç sağlık çalışanının, ölüm nedeni gizemini koruyor. Tabutundaki detay ise yürekleri yaktı…