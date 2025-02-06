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Haberler Yaşam Evlilik yıl dönümünde şehit düştü, kızının doğum gününde toprağa verildi! Şehide acı veda...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 21:42 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 21:43

Evlilik yıl dönümünde şehit düştü, kızının doğum gününde toprağa verildi! Şehide acı veda...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in (43) cenazesi memleketi Aydın'da toprağa verildi. Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in, şehit olduğu gün evlilik yıl dönümü, şehadete uğurlandığı gün ise kızı Ece'nin doğum günü olduğu öğrenildi.

AA
Evlilik yıl dönümünde şehit düştü, kızının doğum gününde toprağa verildi! Şehide acı veda...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in (43) cenazesi memleketi Aydın'da toprağa verildi.

Evlilik yıl dönümünde şehit düştü, kızının doğum gününde toprağa verildi! Şehide acı veda...

Şehidin cenazesi önce Germencik'teki babaevine, ardından da Efeler ilçesinde yaşayan annesinin evine getirilerek helallik alındı.

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Evlilik yıl dönümünde şehit düştü, kızının doğum gününde toprağa verildi! Şehide acı veda...

Türk bayrağına sarılı şehidin cenazesi daha sonra Bey Camisine götürüldü.

Evlilik yıl dönümünde şehit düştü, kızının doğum gününde toprağa verildi! Şehide acı veda...

Şehidin eşi Mesude Esin, kızı Ece'nin elini bir an olsun bırakmadı. Şehidin annesi Ayşe Gaser ile babası Savaş Yetişen, taziyeleri kabul etti.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığında defnedildi.

Evlilik yıl dönümünde şehit düştü, kızının doğum gününde toprağa verildi! Şehide acı veda...

Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in, şehit olduğu gün evlilik yıl dönümü, şehadete uğurlandığı gün ise kızı Ece'nin doğum günü olduğu öğrenildi.

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