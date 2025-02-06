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Evlilik yıl dönümünde şehit düştü, kızının doğum gününde toprağa verildi! Şehide acı veda...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
21:43
Evlilik yıl dönümünde şehit düştü, kızının doğum gününde toprağa verildi! Şehide acı veda...
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in (43) cenazesi memleketi Aydın'da toprağa verildi. Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in, şehit olduğu gün evlilik yıl dönümü, şehadete uğurlandığı gün ise kızı Ece'nin doğum günü olduğu öğrenildi.