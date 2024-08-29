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Giriş Tarihi: 29.08.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:26

EXXEN TEK MAÇ PAKETİ VAR MI? EXXEN üyelik ücretleri ne kadar 2024, tek maç satın alma seçeneği var mı?

EXXEN Spor platformu ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını izleyebilmek mümkün. Futbolseverler ve taraftarlar maçları kaçırmadan canlı ve kesintisiz şekilde izleyebilecekleri EXXEN ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. EXXEN'de tek maç için üyelik olup olmadığı merak konusu. Peki, 2024 EXXEN üyelik fiyatları ne kadar? Tek maçlık paketler mevcut mu?

EXXEN TEK MAÇ PAKETİ VAR MI? EXXEN üyelik ücretleri ne kadar 2024, tek maç satın alma seçeneği var mı?

Exxen Spor üyelik fiyatları ve satın alma işlemleri Beşiktaş maçı öncesi merak ediliyor.Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano takımı ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ve taraftarlar mjaçı EXXEN üzerinden kesintisiz bir şekilde izleyebilecek. EXXEN uygulamasında tek maç satın alma imkanının olup olmadığı mera konusu. İşte, EXXEN üyelik paketleri ve ücretleri haberin devamında...

EXXEN TEK MAÇ PAKETİ VAR MI? EXXEN üyelik ücretleri ne kadar 2024, tek maç satın alma seçeneği var mı?

EXXEN SPOR TEK MAÇ ÜYELİĞİ VAR MI?
EXXEN Spor tek maç üyelik paketi bulunmamakta. Exxen Spor'da kullanıcılara reklamlı ve reklamsız olarak iki farklı seçenek sunulmaktadır.

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EXXEN TEK MAÇ PAKETİ VAR MI? EXXEN üyelik ücretleri ne kadar 2024, tek maç satın alma seçeneği var mı?

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen Üyelik Paketleri ve Fiyatları
Reklamlı Aylık Paket: 160,90 TL
Reklamsız Aylık Paket: 223,90 TL
Exxen + ExxenSpor Kombine Paket: Reklamlı: 327,90 TL
Reklamsız: 390,90 TL

EXXEN TEK MAÇ PAKETİ VAR MI? EXXEN üyelik ücretleri ne kadar 2024, tek maç satın alma seçeneği var mı?

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilir Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip abonelik başlatılabilir.

EXXEN TEK MAÇ PAKETİ VAR MI? EXXEN üyelik ücretleri ne kadar 2024, tek maç satın alma seçeneği var mı?

EXXEN'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

29 AĞUSTOS 2024
21:00 Beşiktaş – Lugano (UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme)
21:15 Maribor – Djurgarden (UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme)


06 EYLÜL 2024
21:45 Galler – Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

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