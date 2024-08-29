Giriş Tarihi: 29.08.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
15:26
EXXEN TEK MAÇ PAKETİ VAR MI? EXXEN üyelik ücretleri ne kadar 2024, tek maç satın alma seçeneği var mı?
EXXEN Spor platformu ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını izleyebilmek mümkün. Futbolseverler ve taraftarlar maçları kaçırmadan canlı ve kesintisiz şekilde izleyebilecekleri EXXEN ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. EXXEN'de tek maç için üyelik olup olmadığı merak konusu. Peki, 2024 EXXEN üyelik fiyatları ne kadar? Tek maçlık paketler mevcut mu?