EXXEN TEK MAÇ PAKETİ VAR MI? EXXEN üyelik ücretleri ne kadar 2024, tek maç satın alma seçeneği var mı?

Exxen Spor üyelik fiyatları ve satın alma işlemleri Beşiktaş maçı öncesi merak ediliyor.Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano takımı ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ve taraftarlar mjaçı EXXEN üzerinden kesintisiz bir şekilde izleyebilecek. EXXEN uygulamasında tek maç satın alma imkanının olup olmadığı mera konusu. İşte, EXXEN üyelik paketleri ve ücretleri haberin devamında...