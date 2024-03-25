Eylem Tok ile katil oğlu Timur hakkında şok iddia: Kazadan önce tam 5 kez…

CANİ ANNE İLE OĞLUNUN İADESİ İSTENDİ

Kaza sonrası Eylem Tok'tan yardım isteyen Cihantimur, adalete teslim olmak yerine ailesi tarafından önce Mısır'a oradan da ABD'ye firar etti. Canavar anne Tok ile katil oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartılırken Adalet Bakanlığı, ABD'den iadesini istedi.