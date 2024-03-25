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Eylem Tok ile katil oğlu Timur hakkında şok iddia: Kazadan önce tam 5 kez…
Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
11:45
Eylem Tok ile katil oğlu Timur hakkında şok iddia: Kazadan önce tam 5 kez…
Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur, ehliyetsiz araç kullandı, 1 Mart gecesi yaşanan kazada, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Adalete teslim olmak yerine cani annesi Tok ile birlikte ABD'ye kaçtı ve New York manzaralı lüks bir dairede kalmaya başladı! Türkiye'nin konuştuğu kazanın üzerinden 24 gün geçerken acılı Aci Ailesi'nin iddiası, kazanın adım adım geldiğini kanıtladı. Katil Timur'un kazanın yaşandığı yol üzerinde art arda hız kamerasına takıldığı ve 5 kez trafik cezası kesildiği ortaya çıktı!