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Haberler Yaşam Eylem Tok ile oğlu Timur’un adım adım kaçış planı: Hepsi dava dosyasına girdi!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:56

Eylem Tok ile oğlu Timur’un adım adım kaçış planı: Hepsi dava dosyasına girdi!

Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un oğulları Timur Cihantimur, ailesine ait lüks araçla gaza bastı, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kazadan saatler sonra annesi ile önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı. Cani anne ile katil oğlunun adım adım kaçış planı soruşturma dosyasında da yer aldı. Pasaport kontrolündeki o detay dikkatlerden kaçmadı: Polis şüphelenmiş!

Yunus Emre KAVAK
Eylem Tok ile oğlu Timur’un adım adım kaçış planı: Hepsi dava dosyasına girdi!

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi saat 23.30'da yaşanan kaza, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur, ehliyetsiz şekilde ailesine ait lüks aracın direksiyonuna geçti.

Eylem Tok ile oğlu Timur’un adım adım kaçış planı: Hepsi dava dosyasına girdi!

Olay gecesi arkadaş grubuyla yarış yaptığı iddia edilen Cihantimur'un yol kenarında bekleyen ATV sürücüsü gruba çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

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Eylem Tok ile oğlu Timur’un adım adım kaçış planı: Hepsi dava dosyasına girdi!

Korkunç kazanın ardından Timur Cihantimur, olay yerine çağırdığı annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a oradan da ABD'ye firar etti. Başlatılan soruşturma kapsamında cani anne ile katil oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı, ABD'den iadeleri istendi. Tok ile katil oğlu Timur'u havalimanına götüren ve yardım ettiği belirlenen Ayşe Ceren Saltoğlu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eylem Tok ile oğlu Timur’un adım adım kaçış planı: Hepsi dava dosyasına girdi!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam etti. Öyle ki olay gecesi yaşananlar adım adım soruşturma dosyasına yeni görüntülerle girdi. Dosyaya giren görüntülerde, anne Eylem Tok ile kazayı yapan oğlu T.C.'nin kaçış planı adım adım işlendi.

Eylem Tok ile oğlu Timur’un adım adım kaçış planı: Hepsi dava dosyasına girdi!

ADIM ADIM KAÇIŞ PLANI YAPTI!

Soruşturma dosyasına giren görüntülerin analizlerine göre ölümlü trafik kazası 23.20 sıralarında meydana geldi. O sırada Ayşe Ceren Saltoğlu ile yemekte olan anne kazayı saat 23.30 sıralarında öğrendi. Telaşla kalkan Eylem Tok hesabı ödemeden mekanı terk etti ve olay yerine gitti.

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