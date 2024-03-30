Eylem Tok ile oğlu Timur’un adım adım kaçış planı: Hepsi dava dosyasına girdi!

Korkunç kazanın ardından Timur Cihantimur, olay yerine çağırdığı annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a oradan da ABD'ye firar etti. Başlatılan soruşturma kapsamında cani anne ile katil oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı, ABD'den iadeleri istendi. Tok ile katil oğlu Timur'u havalimanına götüren ve yardım ettiği belirlenen Ayşe Ceren Saltoğlu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.