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Eylem Tok ile oğlu Timur’un adım adım kaçış planı: Hepsi dava dosyasına girdi!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:56
Eylem Tok ile oğlu Timur’un adım adım kaçış planı: Hepsi dava dosyasına girdi!
Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un oğulları Timur Cihantimur, ailesine ait lüks araçla gaza bastı, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kazadan saatler sonra annesi ile önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı. Cani anne ile katil oğlunun adım adım kaçış planı soruşturma dosyasında da yer aldı. Pasaport kontrolündeki o detay dikkatlerden kaçmadı: Polis şüphelenmiş!