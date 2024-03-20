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Eylem Tok ile Timur Cihantimur’un kaçışında yeni detaylar: Arkadaşı D.O.Ö. kaza gecesini tek tek anlattı!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
08:58
Eylem Tok ile Timur Cihantimur’un kaçışında yeni detaylar: Arkadaşı D.O.Ö. kaza gecesini tek tek anlattı!
Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un oğlu 16 yaşındaki Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Türkiye'nin gündemine oturan kazada, yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, belirlenen güzergahtaki tüm kamera kayıtlarına ulaştı. O gece, Timur Cihantimur ile yarış yaptığı iddia edilen diğer aracın şoförü D.O.Ö.'nün de ifadesi ortaya çıktı. Ehliyetsiz olduğu ve olay yerinden kaçtığı belirlenen D.O.Ö. kaza gecesini tek tek anlattı!