Eylem Tok ile Timur Cihantimur’un kaçışında yeni detaylar: Arkadaşı D.O.Ö. kaza gecesini tek tek anlattı!

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TEK TEK İNCELENDİ

Polis ekipleri, iki araçta bulunan 9 kişinin ifadeleri doğrultusunda belirlediği güzergâh üzerindeki tüm güvenlik kamera görüntülerini taradı. Bir tekel bayisinin güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntülerdeki 7 kişilerin kimlikleri tek tek saptandı. O kişilerin kazayı yapan Timur Cihantimur ile diğer aracı kullanan D.O.Ö. ve P.T.E, Z.H, A.K, Y.E. ve K. A. adlı arkadaşları olduğu anlaşıldı.