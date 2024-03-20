Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Eylem Tok ile Timur Cihantimur’un kaçışında yeni detaylar: Arkadaşı D.O.Ö. kaza gecesini tek tek anlattı!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 08:58

Eylem Tok ile Timur Cihantimur’un kaçışında yeni detaylar: Arkadaşı D.O.Ö. kaza gecesini tek tek anlattı!

Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un oğlu 16 yaşındaki Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Türkiye'nin gündemine oturan kazada, yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, belirlenen güzergahtaki tüm kamera kayıtlarına ulaştı. O gece, Timur Cihantimur ile yarış yaptığı iddia edilen diğer aracın şoförü D.O.Ö.'nün de ifadesi ortaya çıktı. Ehliyetsiz olduğu ve olay yerinden kaçtığı belirlenen D.O.Ö. kaza gecesini tek tek anlattı!

Yunus Emre KAVAK
Eylem Tok ile Timur Cihantimur’un kaçışında yeni detaylar: Arkadaşı D.O.Ö. kaza gecesini tek tek anlattı!

İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan trafik kazası, gündemin ilk sırasında yer aldı. Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un oğlu 16 yaşındaki Timur Cihantimur, 1 Mart gecesi 3 ATV aracının arasına daldı. 4 kişiyi yaraladı, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı.

Eylem Tok ile Timur Cihantimur’un kaçışında yeni detaylar: Arkadaşı D.O.Ö. kaza gecesini tek tek anlattı!

Kazanın ardından yardım çağırmak yerine annesini arayan Timur Cihantimur, Eylem Tok ile çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu tarafından olay yerinden kaçırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eylem Tok ile Timur Cihantimur’un kaçışında yeni detaylar: Arkadaşı D.O.Ö. kaza gecesini tek tek anlattı!

Saatler sonra havalimanına giden canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur Cihantimur'un önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı. Haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan cani anne Tok ve katil oğlunun ABD'den iadesi beklenirken soruşturma kapsamında çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Eylem Tok ile Timur Cihantimur’un kaçışında yeni detaylar: Arkadaşı D.O.Ö. kaza gecesini tek tek anlattı!

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TEK TEK İNCELENDİ

Polis ekipleri, iki araçta bulunan 9 kişinin ifadeleri doğrultusunda belirlediği güzergâh üzerindeki tüm güvenlik kamera görüntülerini taradı. Bir tekel bayisinin güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntülerdeki 7 kişilerin kimlikleri tek tek saptandı. O kişilerin kazayı yapan Timur Cihantimur ile diğer aracı kullanan D.O.Ö. ve P.T.E, Z.H, A.K, Y.E. ve K. A. adlı arkadaşları olduğu anlaşıldı.

Eylem Tok ile Timur Cihantimur’un kaçışında yeni detaylar: Arkadaşı D.O.Ö. kaza gecesini tek tek anlattı!

GÖRÜNTÜLERİN DETAYLARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

İfadeler ve çalışmalara göre, Timur Cihantimur ve D.O.Ö'nün kullandığı iki araçla önce toplamda 7 kişi buluşan arkadaş grubu, önce bir tekel bayisine uğradı. Ancak ifadelerinde sigara almadıklarını söyleyen Cihantimur'un arkadaşları, daha sonra yolda 3 arkadaşını daha alarak toplamda 10 kişi olduklarını anlattı.

SON DAKİKA